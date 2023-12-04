漢堡王雙12加碼「買一送一」！聖誕回歸「4層火烤肉排」重磅牛堡
漢堡王雙12也宣戰！加碼茴香柑橙海老鱈魚堡「買一送一」，聖誕回歸厚厚厚厚超派「4層火烤肉排」，勁濃起士超級重磅牛堡及勁濃起士雙層烤雞堡吃到跨年。而摩斯漢堡也回歸「極上燒肉蛋堡」，冬日黃金地瓜拿鐵、黃金地瓜冰奶茶新上市，還有聖誕超值優惠一次告訴你。
記者蕭涵云/綜合報導
📌漢堡王：厚厚厚厚超派「4層火烤肉排」重磅牛堡回歸
漢堡王今年聖誕跨年限定回歸厚厚厚厚超派「4層火烤肉排」，墨西哥異國風味起士醬濃濃淋下脆洋蔥、炸培根，搭配美式起士片、再浮誇疊上4層火烤牛肉、或2層煙燻香烤雞腿肉，「勁濃起士超級重磅牛堡」及「勁濃起士雙層烤雞堡」12月12日至2024年1月2日，雙雙豪邁吃到跨年。
📌漢堡王雙12蝦拚不輸人！加碼「茴香柑橙海老鱈魚堡」買一送一
12月6日至12月11日聖誕前雙12蝦拚加碼！外酥內嫩的阿拉斯加鱈魚排搭配香嫩Q彈的海老蝦排，淋上茴香柑橙醬打造成「茴香柑橙海老鱈魚堡」，年末祭出「買一送一」限定優惠。
📌摩斯漢堡回歸「極上燒肉蛋堡」！冬日黃金地瓜飲品新上市
摩斯漢堡12月6日起冬日開喝黃金地瓜拿鐵、黃金地瓜冰奶茶，12月6日至12月10日，MOS Order APP會員嚐鮮大杯「黃金地瓜冰奶茶」2入組優惠價100元，限量1000組；中杯「黃金地瓜拿鐵」2入組優惠價140元，也限量1000組，售完為止。12月6日至12月17日至門市消費中杯「黃金地瓜拿鐵」，可享5元折扣優惠。
12月15日回歸「極上燒肉蛋堡」，經典摩斯燒肉片層層蓋在酥脆雞蛋天婦羅上、再夾入麵包漢堡，淋上香濃起司醬搭配山葵美乃滋，開吃冬日濃郁美味。
📌摩斯聖誕優惠「套餐79元」起
摩斯漢堡「冬日暖心季」即日起至12月17日，開吃「低碳植米燒肉珍珠堡＋大杯冰紅茶」優惠價每組99元；早餐「黃金塔塔鱈魚堡＋大杯冰紅茶」優惠價每組79元。2023年12月18日至2024年1月1日，早餐「摩斯豬排堡＋中杯摩斯咖啡」優惠價每組89元；即日起至2024年1月1日，多人分享餐「低碳植米海洋珍珠堡＋低碳植米燒肉珍珠堡＋方塊薯餅＋摩斯雞塊＋2杯大杯冰紅茶」優惠價每套299元等超值優惠。