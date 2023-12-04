黃珊珊嗆大巨蛋是藍留爛攤　柳采葳反批：是柯文哲拖了8年

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柳采葳要黃珊珊搞清楚，就是柯文哲把大巨蛋變成爛攤子，本來是世大運的開幕典禮埸館2016年就要營運的，是柯任內拖了八年；攤開時序，前市長馬英九任內規劃大巨蛋，郝龍斌任內執行，柯文哲任內說大巨蛋是弊案所以擺爛不處理，到現任市長蔣萬安解決大巨蛋問題，迎來大巨蛋首勝。
柳采葳表示「其實講到這邊就結束了，但是我想跟黃副市長說，不要碰到政治就記憶力變差，時間不過九年前，柯文哲當時為了爭取市長大位，跟民進黨聯手，列出市政五大弊案，其中柯文哲最用力抨擊的就是大巨蛋。」結果五大弊案，雷聲大雨點小，從五大弊案，變成五大怪案，又變成不了了之的五大案。
柳采葳指出，黃珊珊說如果沒有內政部卡蛋，2022年就已經可以開打，但是黃珊珊自己更是忘記了，如果沒有九年前柯文哲卡蛋，大巨蛋更可能早就在2016啟用了！當初柯文哲九年前跟民進黨合流，針對大巨蛋安全問題提出，根本達不到的超高標安全標準，把大巨蛋變成政治問題，就是大巨蛋延遲的真正主因。
柳采葳諷，黃珊珊過去不但是台北市副市長，更是資深台北市議員，刻意只提到2022的內政部，卻遺忘了2014的柯文哲，是短期記憶太差，還是政治腦超越市政腦呢？黃珊珊的記憶刻意停留在2022的原因，更在自己本來希望把2022大巨蛋啟用，當成自己爭取市長的成績單，卻無法美夢成真，當然記恨至今。
這更讓柳采葳想到，去年柯市府為了幫忙黃珊珊爭取市長，用八千萬的第二預備金，舉辦了一個四不像、毫無記憶度的「2022台北城市博覽會」畢業展，到現在還擱置台北市議會擱置，不予備查，才是爛攤子。
黃珊珊今天指出，這8年台北市政府讓國民黨任內不按圖施工的遠雄，重新回到按圖施工，大巨蛋經過內政部安全避難審查，光第一次審查就耗時3年，去年變更時中央政府又卡一年，如果不是前面留下這麼多爛攤子，需要花這麼多時間重新審查嗎？
黃珊珊指出，台北市政府從馬英九到郝龍斌，16年生不出一顆蛋，卻怪罪執政台北市政府8年的柯文哲，若侯友宜不清楚，去查就知道大巨蛋案已經20年，「爛攤子是誰留下，請他去搞清楚再說」。
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