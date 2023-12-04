9-10月電子發票4大獎！109人抱走逾2億　1張雲端發票中百萬不給獎

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不過，根據財政部公布的9-10月期雲端發票專屬獎百萬元獎的中獎清冊，共有28張中獎發票，另有1張是蝦皮購物開出的，但因買受人似涉有未辦登記擅自營業情事，因此不給獎。至於其他28張中百萬元的雲端發票，消費金額最小只在外送平台foodpanda支付3元平台費就中了百萬元。
財政部也說明，共通性載具「手機條碼」可將其他各種載具歸戶綁定，集中管理各種載具及儲存的雲端發票，並可透過財政部電子發票整合服務平台完成領獎帳戶設定，每期中獎獎金將自動匯入指定金融帳戶，可省去親赴代發獎金單位領獎的時間及千分之4的印花稅；未設定領獎帳戶者，且未列印電子發票證明聯，可利用財政部統一發票兌獎APP兌領獎金。
為便利民眾儲存及管理電信帳單雲端發票，財政部也攜手國內5大電信業者，一同推動以手機條碼載具作為電信帳單雲端發票載具，亦鼓勵民眾於消費時多利用載具儲存雲端發票，而且只要4步驟就可完成雲端發票設定，包括安裝統一發票兌獎APP、申請或綁定手機條碼、設定領獎帳戶及設定載具歸戶，並享有立即享有自動對獎、中獎主動通知、獎金直接入帳、避免發票遺失或忘記領獎等好處，還能享有雲端發票專屬獎，包括每期包含100萬元獎30組、2000元獎1萬6千組、800元獎10萬組及500元獎165萬組。