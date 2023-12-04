劉詩詩直播！身邊男伴不是吳奇隆 關鍵詞「夫婦」秒衝熱搜
劉詩詩睽違6年再拍古裝劇，與網紅歌手出身的長腿男神劉宇寧搭檔，在陸劇《一念關山》演出一對皇家護衛，由於劉詩詩的角色既是武功高強的俠女，又是特務機關「朱衣衛」的臥底，這對CP又被封為陸劇版「史密斯夫婦」，今（4）日兩人一起出席直播活動，不約而同穿上黑色勁裝，男帥女酷，造成「史密斯夫婦」這個關鍵詞衝上熱搜。
記者羅凌筠／綜合報導
劉詩詩在《一念關山》裡帥到逆天，不僅舞劍的身段一流，女扮男裝的扮相也是英氣逼人，與男主角劉宇寧搭檔，有一種巾幗不讓鬚眉的氣勢感，剛好兩人戲外的打扮也格外有默契，劉詩詩以一身皮衣搭配高跟長靴出席活動，站在189公分的劉宇寧身邊，光是彼此相視一笑，就讓大陸的粉絲雀躍說「我真的好磕他們倆，對不起吳奇隆」、「劉詩詩和劉宇寧這身高差氛圍感好棒呀」。
不過人紅是非多，劉詩詩第N次遭網友爆料，準備2025年官宣與吳奇隆離婚，吳奇隆最近在節目裡的一段話也衝上熱搜：「經常在外面跑，自然知道誰是最後留在你身邊的人，我這幾年刻意把很多表演工作減少，花時間陪小朋友回家裡，早點有這樣的認知，就可以多很多快樂的家庭生活。」引起諸多粉絲揣測他們的婚姻狀況。
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