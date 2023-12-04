促進循環經濟效益！中鋼獲環境部資源循環績優企業金質獎之殊榮

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王錫欽說，中鋼是國內最大的一貫化作業煉鋼廠，除了積極研發高品級精緻鋼材，為台灣各項基礎建設、產業發展與國防工業提供所需鋼鐵材料外，亦秉持循環經濟理念，長期投入資源循環再應用技術研究，致力將鋼鐵製程的副產物轉變為另一個產業的循環原料，再進一步生產更高應用價值的產品。
王錫欽並說，中鋼長期利用廠內汽電共生、廢熱回收及氧氣工場等設備系統產製蒸汽、氧氣、氮氣、氬氣、壓縮空氣及焦爐氣等各項工業用氣體，與所座落的高雄市臨海工業區鄰近13家綠色夥伴業者，以區域能源整合方式互通多餘能源。
此一循環經濟模式，於去(111)年減碳約達35.5萬公噸，不僅讓中鋼自行產製的能源達到高效率運用，使用戶本身亦不需額外投資高排碳設施，有效降低工業區污染及溫室氣體排放。
王錫欽指出，中鋼配合環境部及經濟部政策，將製程中的煤焦油、粗輕油、高爐石、轉爐石、氧化鐵粉、脫硫石及脫硫石著磁料等副產品，透過廠外資源化鏈結方式，與集團公司、水泥業、金屬製造業等26家企業合作，形成產業生態網絡，使資源得以有效循環再利用，並應用於化學、營建、土木、電機及民生等領域，如中鋼冷軋酸洗製程產生之廢酸，不僅透過廠內建置之酸液還原再生設備處理後再循環使用，也將製程產出的氧化鐵粉應用於磁性材料領域。
另外，中鋼煉鐵、煉鋼製程的副產品包括煤焦油、高爐石、轉爐石皆可循環再利用，分別提供中鋼碳素、中聯資源進一步生產精緻化學品及優質營建材料，也讓中鋼從原本的鋼鐵材料製造者，轉變成為多元材料的供應者。
王錫欽並指出，中鋼在區域能源整合、產業生態網絡等資源循環領域持續精進，也深刻體驗到資源循環再利用是未來實現碳中和不可或缺的一個重點項目，並在2050碳中和路徑規劃中納入符合循環經濟理念的「鋼化聯產」方略，以實踐中鋼「價值共創」願景，更能驅動台灣產業「淨零轉型」加速前進。