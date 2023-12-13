天氣變化大！毛小孩也會焦慮？「這」方法可改善

受到疫情的影響，全民開始迎接毛小孩時代！根據統計，2013年寵物相關產值為200億元，不到10年就翻了3倍，去年更來到600億元，而其中包含了飼主最關心的飼料、醫療與保健品佔最大宗，貓狗寵物儼然成了人們重要的家庭成員，不過你知道其實他們除了身體問題外，也是會有心情問題的嗎？例如秋冬之際，當季節、天氣轉換的時候，寵物也會出現悶悶不樂、食慾不振等問題，就像人類會心情不好一樣。
生活中心/綜合報導
近年也觀察到一個現象，飼主對於寵物的身心健康與幸福感越來越關注，也願意花費更多在寵物的身上，整體消費趨勢逐年成長。當飼主會靠保健品照顧自己時，也會想到毛孩們需要保健照顧，但許多飼主仍不知道的是除了身體保健之外，其實貓貓狗狗們，也需要心情保健，例如狗狗的分離焦慮情形越來越普遍，讓越來越多的飼主開始了解到寵物也有情緒問題，因此尋求透過飲食跟陪伴幫助的需要也越來越多，寵物的心理照顧也將逐漸成為飼主們重視的觀念。
GABA（γ-aminobutyric acid，γ-胺基丁酸），是一種神經傳導的抑制物質，大腦中的神經細胞與 GABA 結合，可以緩和神經系統反應，達到舒緩焦慮的效果，而這樣的成分也能幫助到犬貓放鬆，像是忙碌的上班族，如果缺少陪伴寵物的時間，就可以透過 GABA 保健品等方式，來舒緩寵物們無人陪伴的焦慮感。除了保健品給予舒緩焦慮之外，生活環境也要豐富化來分散注意力，若焦慮情況嚴重則需要與獸醫師討論， 改善飼主與家中毛孩的相處模式，減少不開心的情況。
另外像是色胺酸，是必需胺基酸的一種，為血清素合成的原料，血清素與GABA 類似，具有舒緩神經感受的作用，當體內血清素濃度高時，可以幫助安撫不安與焦慮，因此色胺酸補充也能幫助毛孩們情緒緩和、提供安全感。
寶多福「無憂好心情配方」及「護膚亮毛配方」，除了添加納豆益生菌，守護毛小孩的腸道健康，「將腸道照顧好、營養吸收就會好」，自然提升寵物抵抗力的基本健康把關外，寶多福更體貼地加入了文章中所提的 GABA 與色胺酸，舒緩毛孩們的情緒，呵護毛寶貝的心理健康。
即將進入冬天的12月份，寶多福舉辦好心情月主題活動 : 「一起CHILL嗨嗨」，健康機能系列產品「各大通路買一送一」，希望在冷冷的天氣中，讓每個毛孩與主人都能夠一起開開心心一起CHILL嗨嗨。