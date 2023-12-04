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亞錦賽／巴基斯坦打棒球不被歡迎、沒場地　看到台北大巨蛋好羨慕

▲亞錦賽巴基斯坦隊領隊Syed Fakhar Ali Shah。（圖／記者路皓惟攝）
▲亞錦賽巴基斯坦隊領隊Syed Fakhar Ali Shah。（圖／記者路皓惟攝）

記者路皓惟/台北報導

巴基斯坦相隔4年再次來到台灣參加亞錦賽，領隊Syed Fakhar Ali Shah造訪寶島的次數不下十次，10年前他領軍來台灣參加U12世界盃，看到台北大巨蛋的啟用，他也希望促進兩國棒球文化交流，讓棒球引起巴基斯坦政府的關注。

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Syed Fakhar Ali Shah在2013年以總教練身分帶隊來台灣打U12世界盃，隨後又多次以領隊來到台灣打亞錦賽。談到台北大巨蛋，Shah表示，「我來過台灣很多次了，但這是第一次在巨蛋打球，以前只有在日本札幌的經驗，現在台灣有了大巨蛋很棒，無論是硬體設施，還是草皮都很好。」

值得一提的是，10年前U12世界盃的選手，如今都已經進入到成棒，本屆亞錦賽陣容中就有兩位入選。而在Syed Fakhar Ali Shah的帶領下，今年WBC經典賽資格賽，巴基斯坦差一點打進會內賽。

儘管棒球在巴基斯坦還是在發展階段，但這無疑是一大突破，也逐漸從國球板球的影子中走出來，「以前我們可能輸給日本20幾分，但現在我們正進步當中。」Shah表示。

巴基斯坦球員看到台北大巨蛋相當羨慕，Shah也提到巴基斯坦發展棒球的困境，那就是國內沒有正規的棒球場，Shah表示，「政府不給我們場地，板球選手也不太喜歡我們，所以我的資源來自我朋友的土地，或是足球場，我們就在那邊訓練。」

Shah提到巴基斯坦棒球缺乏政府支持，「在台灣棒球賽事會得到政府和企業贊助，但在巴基斯坦，我們必須自力更生。」

巴基斯坦棒球雖然面臨設施和資源的稀缺，但Shah並未放棄，反而更加堅定地推動巴基斯坦的棒球，希望帶領巴基斯坦走出世界，他自信地說：「我相信只要有專業的設備和教練，巴基斯坦棒球會有很大的進步。」

「我們希望能與台灣進行更多的文化交流，」Shah充滿期待地表示，「這不僅僅是棒球的交流，更是兩國文化的橋樑。」

▲亞錦賽巴勒斯坦隊。（圖／記者路皓惟攝）
▲亞錦賽巴基斯坦隊。（圖／記者路皓惟攝）
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