中國黴漿菌疫情爆發　竹市開設新冠XBB及流感疫苗夜間場次開打

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衛生局長陳厚全提醒，接種疫苗是最有效預防疾病、減少併發重症的方法，疫苗接種後須一定時間才會產生保護力，呼籲65歲以上長者、學齡前幼兒、高風險慢性病患、孕婦、醫護人員和學生等為併發重症的高危險群，應多加留意自身呼吸道健康，儘快施打流感和XBB疫苗，並且做好各項防護措施勤洗手戴口罩，保護健康。
衛生局指出，接種新冠XBB.1.5疫苗可提升對抗主流病毒株，建議滿6個月以上市民應接種1劑；若已完成基礎劑接種者，則需與上一劑疫苗間隔至少12週（84天），倘若為3個月內曾經確診者，則可於確診滿3個月後自行向合約疫苗診所預約接種疫苗。竹市共有26家合約醫療院所( https://reurl.cc/588mAM )提供XBB.1.5疫苗接種服務，請備妥健保卡及COVID-19疫苗接種紀錄卡（小黃卡），並於接種前說明疾病史、過往相關疫苗接種史等，以利醫生評估。
衛生局呼籲，防範呼吸道疾病，接種疫苗主動防護，落實手部衛生及咳嗽禮節，養成良好衛生習慣，勤洗手、生病戴口罩、避免接觸口鼻，以降低呼吸道感染的風險。有關竹市流感疫苗接種資訊，民眾請至衛生局網站(https://dep.hcchb.gov.tw)傳染病防治-流感專區查詢，或撥打1999市民服務專線、防疫專線03-5355130洽詢。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。