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溜溜酸菜魚富民店開幕！首二日前50組享「全品項半價」

▲「溜溜酸菜魚專賣店」富民店是漢來美食集團首家「街邊店」。（圖／記者陳美嘉攝，2023.12.04）
▲「溜溜酸菜魚專賣店」富民店是漢來美食集團首家「街邊店」。（圖／記者陳美嘉攝，2023.12.04）

記者陳美嘉／高雄報導

漢來美食旗下有19個品牌，其中展店速度最快的品牌「溜溜酸菜魚專賣店」，12月5日將在高雄巨蛋商圈的富民路開出品牌第三家分店，這也是漢來美食首家「街邊店」。慶祝富民店開幕，12月5日至6日開幕首二日推出午餐前50組入場享「全品項半價」優惠活動，12月5日至14日則有「加料半價(最多6份)」的優惠活動。

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▲「溜溜酸菜魚專賣店」主打酸、香、麻的酸菜魚（豬、牛），加上特色的創意菜色及小點，搶攻時下年輕人喜好重口味的飲食市場。（圖／記者陳美嘉攝，2023.12.04）
▲「溜溜酸菜魚專賣店」主打酸、香、麻的酸菜魚（豬、牛），加上特色的創意菜色及小點，搶攻時下年輕人喜好重口味的飲食市場。（圖／記者陳美嘉攝，2023.12.04）
漢來美食自去年9月在高雄遠東SOGO百貨開出「溜溜酸菜魚專賣店」品牌後，贏得廣大饕客的喜愛，今年7月在高雄夢時代開出第二店，開幕至今僅5個月，持續創下驚人的業績，也迎來集團首間街邊店的誕生。

漢來美食副總吳若寧指出，此次首度跨出百貨設立街邊店挑戰不小，富民店籌備約8個月、斥資逾3000萬打造。這家占地114坪、規劃122個座位數的旗艦店，單店月營收目標訂在750萬元，加上原有的高雄遠東SOGO、高雄夢時代兩店，全品牌預估每年可貢獻集團逾2億營收。預計明年將再展3至5店，是集團未來展店的重點品牌。

▲「溜溜酸菜魚專賣店」是漢來美食集團聯合專精川、粵、滬菜系的五星級飯店主廚團隊研發開出的川菜料理專賣店，主打酸、香、麻的酸菜魚（豬、牛）。（圖／記者陳美嘉攝，2023.12.04）
▲「溜溜酸菜魚專賣店」是漢來美食集團聯合專精川、粵、滬菜系的五星級飯店主廚團隊研發開出的川菜料理專賣店，主打酸、香、麻的酸菜魚（豬、牛）。（圖／記者陳美嘉攝，2023.12.04）
「溜溜酸菜魚專賣店」是漢來美食集團聯合專精川、粵、滬菜系的五星級飯店主廚團隊研發開出的川菜料理專賣店，主打酸、香、麻的酸菜魚（豬、牛），加上特色的創意菜色及小點，搶攻時下年輕人喜好重口味的飲食市場。由於不需受限於百貨營業時間，富民店的營業時間延長到晚上11點半，搶攻北高雄巨蛋商圈上班族和夜貓族宵夜市場。

此外，漢來美食特別為這個年輕的品牌推出專屬「代言人」，力邀高雄在地的設計團隊為品牌設計了四款擬人化的可愛IP—友鱧、酸酸、椒伯與椒小，巧妙的將溜溜酸菜魚的重點食材以擬人化的方式呈現，未來也將發展出各種吉祥物及伴手禮。

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