今日廣場》連仲瑜／侯友宜最沒資格談論漁業

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侯友宜在新聞上說他到南部關心漁民，為什麼唯獨不關心新北市的漁民？請問侯市長知道，台南只有7處漁港，漁業產值就已經66億，遠超過新北市的31億元，新北市號稱漁港28處全國最多，結果總產值連台南的一半都不到！台南光是虱目魚一種魚種的年產值就快要20億元，新北市到底有什麼漁業項目是可以拿出來說嘴的嗎？
更誇張的是，把漁港建設的資源，拿來做娛樂事業，但漁民最需要冷鏈設施，卻從來沒聽侯市長講過！有錢做智慧路燈、智慧漁港、觀光設施，但遊客到了新北的漁港，還是買到南部的漁獲產品，連旗魚鬆這種應該是遠洋漁業的副產品，都不是新北市產出，那到底新北市長市再發展誰的漁業？
近幾年漁民都在傳，高雄的前鎮漁港要做冷鏈物流、台南的將軍漁港要做冷鏈物流，都是市政府投資下去興建，但新北市空有全國最多的漁港，卻沒有興建漁業冷鏈廠的計畫？唯一開工的冷鏈物流中心在板橋，如果從龜吼漁港送魚貨過去要花掉多久的車程？缺乏冷凍設備的漁港要如何提升產值，難道侯市長從來都沒想過嗎！
想當總統是政客的人之常情，但拜託給新北漁民一點關愛的眼神吧！別的縣市可以有市佔率過半的魚種、可以有冷鏈物流規劃、可以有光電設施帶來的智慧養殖。但新北市什麼都沒有，與其跑到南部假裝關心漁民，不如趁選前一個月好好整頓自己執政縣市的漁業，至少給失望十幾年的漁民一點希望吧。
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