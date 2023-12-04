亞錦賽／巴基斯坦實力沒有想像弱！陣中有2職棒選手打中東聯盟
在亞錦賽8支球隊中，巴基斯坦實力絕對稱不上強，在該國國內也非主流項目，但巴國棒協理事長Syed Fakhar Ali Shah對棒球推動不遺餘力。而本屆陣中的捕手Mohammad Shah和二壘手Wahid Na都是旅外選手，參加新興職棒中東聯盟，效力於喀拉蚩君主（Karachi Monarchs）。
記者路皓惟/台北報導
Syed Fakhar Ali Shah表示，「Mohammad Shah和Wahid Na兩位選手是在11月24日於杜拜所舉行的測試會中被選中，對於巴基斯坦來說，能有兩位棒球選手參加職棒聯賽是極大的榮譽。」值得一提的是，喀拉蚩君主的總教練正是生涯6度入選明星賽、2002年獲選美聯MVP的Miguel Tejada。
Shah表示，巴基斯坦棒協在2015年透過測試會發掘了Wahid Na，現在他已成為中東聯盟的一員，為巴基斯坦棒球寫下里程碑，「希望未來開伯爾-普什圖省有更多棒球選手脫穎而出。」
Shah表示，巴基斯坦棒球若要更進步，需要政府的支持，他認為巴基斯坦擁有很多的棒球潛力人才。
「如果巴基斯坦有專業的打擊和投手教練，我認為巴基斯坦棒球可以打出好成績，唯一的問題是我們沒有投球機，我也努力為巴基斯坦棒球尋找贊助。」Shah透露，自己曾經多次跟趙士強聯絡，也希望台灣能夠輸送教練和資源。
由於巴基斯坦缺席上一屆亞運，在亞洲的棒球排名下降一位，排名第6。對此Shah表示非常遺憾，並指出是政府沒有將棒球隊列入亞運代表團之中，所以才會錯過亞運的比賽。
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