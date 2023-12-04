李屏賓談金馬獎遭大陸抵制5年 曝李安獨扛壓力：內心很受傷
第60屆金馬獎執行委員會主席、國際攝影大師李屏賓，出版新書《愛，最好的祝福》，今（4）日出席「靜思書軒心靈講座」分享從業經驗。重提2018年金馬獎頒獎典禮，因獲獎者致詞被視為「台獨宣言」，自此掀起中國大陸強烈抵制金馬獎意識，李屏賓坦言當年的金馬獎主席李安獨自扛下壓力、內心很受傷。
記者黃雅琪／台北報導
第55屆金馬獎頒獎典禮上，中國大陸導演張藝謀受邀頒發「最佳新導演」時，致詞稱：「這麼多年輕導演的作品，代表著中國電影的希望！」而在頒發「最佳紀錄片」獲獎作品時，《我們的青春，在台灣》導演傅榆上台發表得獎感言時說：「希望我們的國家可以被當成一個真正獨立的個體來看待，是我身為一個台灣人最大的願望。」被視為「台灣獨立」傾向言論，引發國際媒體大幅度報導。
李屏賓坦言，當年事件爆發後，時任金馬獎主席李安導演雖然對外沒有表現負面心情，但他內心其實很受傷：「他真的非常受傷，因為那時剛好是他接任的第一屆，本來是想好好為華人電影努力，打擊很大但也只是他一個人，我那時候很常跟他相約、鼓勵他，只要他回台灣我們都會碰面，聊聊他的心事。」
2023年接棒李安成為金馬獎主席，李屏賓表示過去只要遇到李安，對方就會勸他接下職務，彼此心中都還盼望著回到最初的美好時光：「金馬獎是讓華人電影在世界發光的平台，我們一直在繼續努力著。」對於未來的金馬獎有何規劃？李屏賓希望有「藝術跨界」的機會。
提到今年大獎「最佳劇情片」頒發給陸片《石門》，李屏賓感嘆道：「我們當然希望，未來有更多主流的電影和電影人來參加金馬獎。」更透露10月有去探望罹患失智症的侯孝賢導演：「陪他散步、一起走走呀！我們都知道他身體不好，之後也會繼續跟他家人聯繫，固定關心他的狀況。」
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