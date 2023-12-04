好幸運！統一發票幫台灣創造765位千萬富翁 但也有269人沒來領獎
今（112）年9-10月期統一發票已開過獎，再為台灣創造15位千萬富翁。不過，根據財政部統計，統一發票自100年1-2月期起，每期開出特別獎新台幣1000萬元中獎號碼1組，至今年7-8月期累計76期，可兌領1000萬元特別獎的中獎發票共有1034張，其中已兌領了765張，另有269張沒領，也就是說，這12年來統一發票已為台灣創造了765位千萬富翁。
記者顏真真／台北報導
為鼓勵民眾養成消費索取統一發票良好習慣，以掌握稅源，增裕稅收，財政部自100年1－2月期起，統一發票每期開出特別獎新台幣1000萬元的中獎號碼1組。今年9－10月期統一發票中獎號碼也已於11月25日下午開出，特別獎1000萬元中獎號碼為「72054514」，特獎200萬元中獎號碼為「92488868」，頭獎獎金20萬元3組中獎號碼分別為「98111935」、「57355279」、「74926745」。
財政部也在今（4）日公布9-10月期統一發票中獎清冊，排除空白、作廢、金額不符或買受人記載為營業人等不符給獎規定的發票，可兌領特別獎1000萬元及特獎200萬元的中獎發票均各為15張。
不過，若統計自100年1-2月期起，每期統一發票開出千萬元特別獎以來，至今年7-8月期累計已開了76期，可兌領1000萬元特別獎的中獎發票共有1034張，其中已兌領了765張，另有269張沒領，也就是說，這12年來統一發票已為台灣創造了765位千萬富翁，但也有269張沒來兌領，其中包括今年7-8月期還未兌領的8張中千萬元發票，領獎期限至明年1月5日截止。若加計9-10月期開出的15張千萬特別獎發票，累計還有23個特別獎等著中獎人領取。
財政部也提醒，中獎人若於開獎前已完成載具歸戶，即可透過財政部統一發票兌獎APP領獎，還可節省4萬元印花稅款；紙本發票中獎者，請於領獎期限內向第一銀行、彰化銀行、全國農業金庫、金門縣信用合作社、連江縣農會信用部等實體領獎據點兌領獎金。