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因香港民運被關押！周庭棄保流亡海外　「大概一輩子不會回去了」

▲曾被香港國安處拘捕、被稱「學民女神」的社運人士周庭在27歲生日宣布，不會再從加拿大回港報到。（圖／美聯社／達志影像）
▲曾被香港國安處拘捕、被稱「學民女神」的社運人士周庭在27歲生日宣布，不會再從加拿大回港報到。（圖／美聯社／達志影像）

國際中心楊智傑／綜合報導

曾被香港國安處拘捕、被稱「學民女神」的社運人士周庭，在她的27歲生日，也就是12月3日這天，於個人社群媒體表示自己今年9月成功抵達加拿大攻讀碩士，但經慎重考慮後決定放棄遵守擔保條件（即棄保），不會再從加拿大回港報到，「大概一輩子不會回去了」，港警與中國外交部則對此表達譴責，呼籲懸崖勒馬、勿一生背負「逃犯」之名。

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作為香港民主派抗議運動最知名的人物之一，周庭曾被以觸犯國安法「勾結境外勢力」為由拘捕，引發中港臺甚至日本的聲援，在反對者眼中她是「亂港份子」，但支持者則認為她是為家國奮鬥的「花木蘭」，紛紛對於她選擇不再回港的決定表達支持與祝福。

年僅15歲的周庭投身社運最早是從2012年的反國教運動開始，當時她和黃之鋒、林朗彥等人投身「學民思潮」等組織針對國民教育進行反對倡議，到了2014年，香港爆發要求真普選的「雨傘革命」時，17歲的她擔任「學民思潮」發言人，參與多次抗爭的她在2016年成為推動香港民主自決的政黨「香港眾志」創始成員之一，矢志參政進入立法議會。

▲雖然年紀輕輕，但前香港眾志副秘書長周庭，從15歲加入學民思潮、參與眾志政黨成立，到後來因反送中被控違反國安法而入獄，獲得諸多香港市民與國際媒體關注。（圖／美聯社／達志影像）
▲雖然年紀輕輕，但前香港眾志副秘書長周庭，從15歲加入學民思潮、參與眾志政黨成立，到後來因反送中被控違反國安法而入獄，獲得諸多香港市民與國際媒體關注。（圖／美聯社／達志影像）
2017年，適逢中國對香港行使主權二十週年，中國國家領導人習近平訪港前，包含周庭、羅冠聰、黃之鋒、林朗彥與人民力量譚得志及社民連成員等人於灣仔金紫荊廣場，將數塊黑布包圍廣場紫荊花雕塑，呼籲市民上街表達憤怒；習近平則在典禮時稱一國兩制取得成功，強調「四個不允許」，包含不允許危害國家主權安全、不允許挑戰中央權力、不允許挑戰《基本法》權威、不允許利用香港對中國內地進行滲透破壞的活動，至此中國更加注重對於香港的控制。

到了2018年，周庭放棄了英國公民身份參選立法委員補選，而後卻被當局以「並非真心及真誠擁護《基本法》」剝奪參選資格，隔年香港爆發大規模反修例運動，超過百萬名市民上街示威，周庭亦是站在最前列的人物之一，經歷多場和平集會與元朗襲擊事件後，因新冠疫情爆發集會運動暫時減緩，最終在2020年6月30日《港區國安法》通過前，包含周庭在內多名香港眾志成員只能先後宣布退黨，其後政黨宣布解散。

▲前香港眾志秘書長黃之鋒、副祕書長周庭等人， 23 日將再度出庭應訊，不排除入獄可能。資料照。（圖／美聯社／達志影像）
▲前香港眾志秘書長黃之鋒、副祕書長周庭等人，因參與反修例運動遭當局判刑。資料照。（圖／美聯社／達志影像）
同年8月，周庭與壹傳媒創辦人黎智英等人一同因涉嫌觸犯違反《港區國安法》下的「勾結外國或境外勢力危害國家安全罪」被捕，11月又再度因2019年反修例運動期間包圍警總，，被控「煽惑他人明知而參與未經批准集結」等罪被判囚10個月。這是周庭首度入獄，直到2021年6月12日才正式出獄，且持續接受「勾結外國勢力危害國家安全」罪名的調查。

周庭入獄的消息傳出後，日本推特上甚至出現「＃FreeAgnes」（即「釋放周庭」）的關鍵字，包含東京、大阪、札幌等主要都市也出現挺香港、抗議中國的集會，這與周庭藉流利日語，不斷在香港運動期間擔任倡議窗口有關，她經常在日本以香港民主化為主題進行公開演講，另一方面也不吝展現自己熱愛日本偶像團體、動漫文化等形象，平易近人的模樣廣受日本社會與學界認識與支持，也引發多數民眾對「一名香港人爭取民主遭打壓」深表同情。

▲前香港眾志成員黃之鋒（右）、周庭（左）和林朗彥（中），本月2日被法院判處7至13.5個月不等的有期徒刑。他們3人從2012年學民思潮的「反國教」運動開始，至今已並肩作戰近10年，也見證近年香港社運的跌宕起伏。圖為他們於11月23日出庭前合照。（圖／美聯社／達志影像）
▲前香港眾志成員黃之鋒（右）、周庭（左）和林朗彥（中），20202年被法院判處7至13.5個月不等的有期徒刑。他們3人從2012年學民思潮的「反國教」運動開始，至今已並肩作戰近10年，也見證近年香港社運的跌宕起伏。圖為他們於11月23日出庭前合照。（圖／美聯社／達志影像）
2020年，《BBC》公布2020年百大女性之中，周庭也是獲選的其中一人，當時《BBC》引述了周庭所言，「擁有女性領袖對女權毫無意義。我們需要從制度來改變，實現真正的民主」；2021年，周庭亦被英國《金融時報》選全球最有影響力的25位女性之一。

自2021年出獄後，周庭幾乎不再公開露面，在生日這天她於Instagram分享了近2年來的生活近況，同時也接受《東京電視台》訪問。她透露自己出獄不到2個月後，又被以「勾結外國勢力」罪名逮捕，此後她仍需遵守國安法的擔保條件，必須每隔三個月報到，護照也被沒收不能自由出國，又因港警敲門搜屋、將其上銬、脫光衣服懲教檢查等情景，而患上創傷後壓力症（PTSD）、焦慮、抑鬱症等嚴重影響其心理健康的病症。

▲前香港眾志核心成員周庭4日接受日媒採訪。（圖／擷取自テレ東BIZ TY頻道）
▲前香港眾志核心成員周庭4日接受日媒採訪。（圖／擷取自テレ東BIZ TY頻道）
周庭表示，已經在9月成功抵達加拿大一所大學攻讀碩士，但根據《國安法》條件，她原本須在今年12月底飛回香港向警方報到，但考慮過香港形勢、自身安全、生理和心理健康等種種狀況後，「我決定，不回去報到了，也大概一輩子不會回去了」，而這也意味著棄保潛逃，流亡加拿大；周庭也稱自己正考慮未來的計劃，包括申請庇護，希望「能保持國際對香港的關注」。

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