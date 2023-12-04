因香港民運被關押！周庭棄保流亡海外　「大概一輩子不會回去了」

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年僅15歲的周庭投身社運最早是從2012年的反國教運動開始，當時她和黃之鋒、林朗彥等人投身「學民思潮」等組織針對國民教育進行反對倡議，到了2014年，香港爆發要求真普選的「雨傘革命」時，17歲的她擔任「學民思潮」發言人，參與多次抗爭的她在2016年成為推動香港民主自決的政黨「香港眾志」創始成員之一，矢志參政進入立法議會。
2017年，適逢中國對香港行使主權二十週年，中國國家領導人習近平訪港前，包含周庭、羅冠聰、黃之鋒、林朗彥與人民力量譚得志及社民連成員等人於灣仔金紫荊廣場，將數塊黑布包圍廣場紫荊花雕塑，呼籲市民上街表達憤怒；習近平則在典禮時稱一國兩制取得成功，強調「四個不允許」，包含不允許危害國家主權安全、不允許挑戰中央權力、不允許挑戰《基本法》權威、不允許利用香港對中國內地進行滲透破壞的活動，至此中國更加注重對於香港的控制。
到了2018年，周庭放棄了英國公民身份參選立法委員補選，而後卻被當局以「並非真心及真誠擁護《基本法》」剝奪參選資格，隔年香港爆發大規模反修例運動，超過百萬名市民上街示威，周庭亦是站在最前列的人物之一，經歷多場和平集會與元朗襲擊事件後，因新冠疫情爆發集會運動暫時減緩，最終在2020年6月30日《港區國安法》通過前，包含周庭在內多名香港眾志成員只能先後宣布退黨，其後政黨宣布解散。
同年8月，周庭與壹傳媒創辦人黎智英等人一同因涉嫌觸犯違反《港區國安法》下的「勾結外國或境外勢力危害國家安全罪」被捕，11月又再度因2019年反修例運動期間包圍警總，，被控「煽惑他人明知而參與未經批准集結」等罪被判囚10個月。這是周庭首度入獄，直到2021年6月12日才正式出獄，且持續接受「勾結外國勢力危害國家安全」罪名的調查。
周庭入獄的消息傳出後，日本推特上甚至出現「＃FreeAgnes」（即「釋放周庭」）的關鍵字，包含東京、大阪、札幌等主要都市也出現挺香港、抗議中國的集會，這與周庭藉流利日語，不斷在香港運動期間擔任倡議窗口有關，她經常在日本以香港民主化為主題進行公開演講，另一方面也不吝展現自己熱愛日本偶像團體、動漫文化等形象，平易近人的模樣廣受日本社會與學界認識與支持，也引發多數民眾對「一名香港人爭取民主遭打壓」深表同情。
2020年，《BBC》公布2020年百大女性之中，周庭也是獲選的其中一人，當時《BBC》引述了周庭所言，「擁有女性領袖對女權毫無意義。我們需要從制度來改變，實現真正的民主」；2021年，周庭亦被英國《金融時報》選全球最有影響力的25位女性之一。
自2021年出獄後，周庭幾乎不再公開露面，在生日這天她於Instagram分享了近2年來的生活近況，同時也接受《東京電視台》訪問。她透露自己出獄不到2個月後，又被以「勾結外國勢力」罪名逮捕，此後她仍需遵守國安法的擔保條件，必須每隔三個月報到，護照也被沒收不能自由出國，又因港警敲門搜屋、將其上銬、脫光衣服懲教檢查等情景，而患上創傷後壓力症（PTSD）、焦慮、抑鬱症等嚴重影響其心理健康的病症。
周庭表示，已經在9月成功抵達加拿大一所大學攻讀碩士，但根據《國安法》條件，她原本須在今年12月底飛回香港向警方報到，但考慮過香港形勢、自身安全、生理和心理健康等種種狀況後，「我決定，不回去報到了，也大概一輩子不會回去了」，而這也意味著棄保潛逃，流亡加拿大；周庭也稱自己正考慮未來的計劃，包括申請庇護，希望「能保持國際對香港的關注」。