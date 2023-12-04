視察南投部立醫院　陳建仁：推動2年內成重度級急救責任醫院

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陳建仁指出，不論世界衛生組織（WTO）或聯合國17項永續發展目標（SDGs），皆希望推動「全民均健」的目標，也就是每一個人的健康都獲得妥善照顧，沒有任何人會被遺漏。強調為提升南投地區醫療水平、照顧地方鄉親健康，政府責無旁貸，請衛福部、部立南投醫院、所有參與醫學中心支援計畫（醫學中心或重度級急救責任醫院支援離島及醫療資源不足地區醫院緊急醫療照護服務獎勵計畫）的醫院，以及南投縣政府衛生局齊心協力，共同提升部立南投醫院的醫療設備、人力、服務量能及緊急醫療應變能力，如期如質推動該醫院在2年內成為重度級急救責任醫院；此外部立南投醫院癌症治療中心將於明年落成，屆時將可就近提供癌症病患醫療服務，減少在地居民遠赴其他醫療院所治療的不便，實踐醫療在地化目標。
陳建仁提到，自總統蔡英文上任以來，政府特別重視偏鄉醫療政策推動，行政院也陸續核定多項計畫，包括「優化偏鄉醫療精進計畫（2019至2023年）」、「辦理重點科別培育公費醫師制度計畫（第2期）」、「原住民族及離島地區醫事人員養成計畫第5期（2022至2026年）」、「建構敏捷韌性醫療照護體系計畫（第9期醫療網計畫）」等，透過培養在地公費醫學生、增加及留任公費醫師、媒合醫學中心及重度級急救責任醫院與南投在地醫院支援合作，充實偏鄉離島醫療人力、強化在地緊急醫療能力。未來也會持續加強南投縣急重症區域聯防機制，並挹注醫學中心等級的專科醫師人力，以建構更完善的醫療網絡。