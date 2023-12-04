亞錦賽／日本7局14：0扣倒巴基斯坦　輸球仍贏得尊敬受全場歡呼

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3局下，Musharaf Khan連丟兩次保送製造得點圈危機，隨後巴基斯坦換上Aslam Muhammad Amjad接替，向上基生安打一棒打回2分，日本擴大至3：0領先。4局下日本攻勢加溫，靠著4支安打攻下4分，領先分差來到6分。
5局下，日本打線如機關槍彈如雨下，打了一整輪，逢澤崚介、中村迅、矢野幸耶、向山基生相繼掃出長打，一口氣攻下8分大局，但Khan Amaan Jan投出一記關鍵三振，讓巴基斯坦逃過5局提前遭扣倒，也博得滿堂彩。
6局上，巴基斯坦代打的Bashir Raees，從日本第二任投手工藤稜太手中擊出全隊第一支安打，全場球迷歡聲雷動，接著Muhammad Zakir也擊出左外野方向安打，首次攻佔得點圈，但最終日本以雙殺解圍。
6局下，巴基斯坦18歲投手Khan Amaan Jan速球連發，球速逼近150公里，也讓日本在6局一分未得，對向山基生飆出三振時更振臂握拳，讓球迷看得超嗨
此戰日本先發投手加藤三範投出5局完全比賽，工藤稜太無失分，最後片山樂森守住勝利，本場進場觀眾人數為6178人。
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