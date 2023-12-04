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亞錦賽／日本7局14：0扣倒巴基斯坦　輸球仍贏得尊敬受全場歡呼

▲亞錦賽日本提前扣倒巴基斯坦。（圖／棒協提供）
▲亞錦賽日本提前扣倒巴基斯坦。（圖／棒協提供）

記者路皓惟/台北報導

第30屆亞錦賽今（4日）日本交手巴基斯坦，面對實力有落差的巴基斯坦，日本在7局以14：0提前扣倒巴基斯坦，輕鬆拿下預賽首勝。儘管巴基斯坦整場幾乎被壓著打，但6局上單局擊出2支安打，並攻佔得點圈，台灣球迷也不吝嗇給予掌聲，輸球仍贏得對手尊敬。

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巴基斯坦先發投手Musharaf Khan球速約146公里左右，擁有不錯的球速，首局就飆出三振，但2局下遭遇危機，連續投手犯規，加上中村迅內滾送回跑者，為日本先馳得點。

3局下，Musharaf Khan連丟兩次保送製造得點圈危機，隨後巴基斯坦換上Aslam Muhammad  Amjad接替，向上基生安打一棒打回2分，日本擴大至3：0領先。4局下日本攻勢加溫，靠著4支安打攻下4分，領先分差來到6分。

5局下，日本打線如機關槍彈如雨下，打了一整輪，逢澤崚介、中村迅、矢野幸耶、向山基生相繼掃出長打，一口氣攻下8分大局，但Khan Amaan Jan投出一記關鍵三振，讓巴基斯坦逃過5局提前遭扣倒，也博得滿堂彩。

6局上，巴基斯坦代打的Bashir Raees，從日本第二任投手工藤稜太手中擊出全隊第一支安打，全場球迷歡聲雷動，接著Muhammad Zakir也擊出左外野方向安打，首次攻佔得點圈，但最終日本以雙殺解圍。

6局下，巴基斯坦18歲投手Khan Amaan Jan速球連發，球速逼近150公里，也讓日本在6局一分未得，對向山基生飆出三振時更振臂握拳，讓球迷看得超嗨

此戰日本先發投手加藤三範投出5局完全比賽，工藤稜太無失分，最後片山樂森守住勝利，本場進場觀眾人數為6178人。

▲亞錦賽日本先發投手加藤三範。（圖／棒協提供）
▲亞錦賽日本先發投手加藤三範。（圖／棒協提供）
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