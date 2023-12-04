周庭棄保不返港！中國外交部：任何人都沒有法外特權

香港民運人士、前香港眾志副秘書長周庭在經歷因《港版國安法》判刑、出獄後，於昨（3日）宣布自己9月已前往加拿大讀書，原訂本月返港，但稱考量香港情勢與自身安全、身心健康，決定不再回香港。而對於周庭「棄保」流亡海外，中國外交部發言人也發表強烈譴責，批任何人都沒有法外特權，「任何犯罪行為必然受到法律懲處」。
國際中心楊智傑／綜合報導
周庭日前藉個人社群上透露近況，並稱她決定不回香港的主要原因是，「如果我回去報到，國安即使不拘捕或收回護照，也很有可能會像之前那樣，提出一些條件或進行問話，而我需要滿足他們才能回到加拿大。即使12月底他們不這樣做，下年我再回港時，隨著香港形勢變得更嚴峻，他們也隨時可以再以調查為由禁止我出境。我不想再被迫做不想做的事情，也不想再被迫到中國大陸了。這樣下去，即使我人安全，身體和心靈也會崩潰。」
而在今（4日）下午中國外交部例行記者會上，外交部發言人汪文斌針對周庭的發言做出回應，汪文斌先是引述香港警方說法，強烈譴責其公然挑戰法紀的不負責行為。
接著，汪文斌再強調，「中國是法治國家，香港是法治社會」，香港居民依法享有的各項權益得到充分保障，同時，任何人都沒有法外特權，「任何違法犯罪行為必然受到法律的懲處。」
積極參與香港民主化運動的周庭曾在2020年8月，與壹傳媒創辦人黎智英等被指涉嫌觸犯違反《港區國安法》下的「勾結外國或境外勢力危害國家安全罪」被捕，不到三個月後，又因2019年6月包圍警總，與黃之鋒、林朗彥等人一同被判刑，周庭遭判10個月，且於2021年6月12日出獄。