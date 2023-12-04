評論林志潔論文爭議　柯美蘭：整段一模一樣引用有違學術倫理

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柯美蘭指出林志潔論文有問題的地方表示，林志潔與張同學的論文相互引用，似乎用此方式規避了誰是原創的疑慮，然而，著作的產生必然有先後順序，一般來說，「後發表者負抄襲前發表者的責任」，這是誠信問題，而且林志潔「引用」這麼多，張同學沒名列共同作者，林志潔需要對外說明清楚這些疑慮。
柯美蘭強調，寫過論文的人都知道，「引用」的目的是為了站在巨人的肩膀上，用前人的研究延伸出自己的研究論述，因此，當用到數字與觀點時，一定要寫清楚出處，還要用自己的話再說一次，在這個案子中，不管是誰引用誰，「整段一模一樣引用」違反學術倫理！這表示，做研究有便宜行事的疑慮，這樣打迷糊仗的做事風格，讓人不禁懷疑，林志潔可以當好立委嗎？
柯美蘭表示，林志潔在臉書說明的第一項中提到「本文之撰寫，『本人』為為『唯一且實際作者』。張姓同學為科技部研究案的研究助理…」，林志潔是張同學的主要指導教授（胡教授為共同指導教授），張同學的論文由林志潔討論、監督、審核，才能獲得學位，然而，當張同學的論文「大量引用且一字不改」林志潔聲稱為「林教授本人才是唯一且實際作者」的論文，這有嚴重的學術倫理問題，林志潔為何放行有問題的論文？難道林志潔幫張同學寫論文嗎？是張同學的學位有問題，還是林志潔的升等有問題？
柯美蘭認為，林志潔在他的說明中，完全沒有解釋兩人著作中，為什麼「大量引用且一字不改」的疑慮？身為學者又是立委參選人，林志潔有出來說明清楚的義務。