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MyVideo12月片單！3小時半《花月殺手》免憋尿　李奧納多片酬曝光

▲MyVideo 12月電影強檔片單出爐，片長3小時半的《花月殺手》搶先版明日上架，主演李奧納多（右）片酬高達12.7億台幣也隨之曝光。（圖／MyVideo）
▲MyVideo 12月電影強檔片單出爐，片長3小時半的《花月殺手》搶先版明日上架，主演李奧納多（右）片酬高達12.7億台幣也隨之曝光。（圖／MyVideo）

記者黃雅琪／綜合報導

MyVideo影音平台12月電影強檔片單出爐！由知名導演馬丁史柯西斯（Martin Scorsese）執導、奧斯卡影帝李奧納多迪卡皮歐（Leonardo DiCaprio）主演，長達3小時半的電影《花月殺手》搶先版，將於12月5日上架！同時曝光李奧納多該片片酬高達12.7億台幣，整整佔電影製作預算的1/5。

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▲《花月殺手》李奧納多（右）拍戲話太多、太愛即興表演，讓勞勃狄尼洛（左）忍不住翻白眼。（圖／MyVideo）
▲《花月殺手》李奧納多（右）拍戲話太多、太愛即興表演，讓勞勃狄尼洛（左）忍不住翻白眼。（圖／MyVideo）
電影《花月殺手》講述原住民遭白人謀財害命的真實連環血案，李奧納多不僅擔任電影監製，也是與導演史柯西斯第六度合作。李奧納多在好萊塢是眾所皆知片酬排行前段班的明星，據外媒《Screen Rant》報導，有好萊塢知情人士透露，李奧納多這次接演《花月殺手》拿到高達4000萬美元（約12.7億台幣）的片酬，佔了電影2億美元（約63.3億台幣）製作預算的1/5，這也是李奧納多與史柯西斯合作至今，最高收入的一部電影，聘請大明星演出成本相當可觀。

▲新海誠執導的日本動畫電影《鈴芽之旅》，在日本大賣147.3億日圓票房。（圖／MyVideo）
▲新海誠執導的超夯日本動畫電影《鈴芽之旅》。（圖／MyVideo）
《花月殺手》除了有李奧納多，資深影帝勞勃狄尼洛（Robert De Niro）也是電影主演之一，兩位不同世代的影帝都是導演史柯西斯愛用演員，但卻是首次在本片合作。導演史柯西斯受訪時透露，兩人的表演風格簡直是天壤之別，勞勃狄尼洛喜歡保守的按劇本來，但李奧納多則是經常即興演出，並喜歡針對劇本內容和導演討論，史柯西斯笑說：「他（李奧納多）總是講個沒完沒了、無止盡的！而勞勃不想說話。我和勞勃會互看彼此一眼，再翻一下白眼，然後我們會告訴他『你不需要那段台詞』。」

史柯西斯也表示，如果要和李奧納多一起工作，那就得常常和他對話：「對我來說，他的演戲風格就是不斷對話、不斷探索。」至於勞勃狄尼洛則很不同：「我們會談話，但很快就會安靜。」但也因此兩人的表演非常互補：「他們兩人在一起相互配合得非常美好！」史柯西斯透露，李奧納多最初其實是勞勃狄尼洛介紹給他的，即使兩人表演風格不同：「但當我和李奧納多一起工作後，發現我們也有著我和勞勃之間的合作默契，他也勇於挑戰極限，擁有無所畏懼的態度，也願意嘗試任何事情。」

▲韓國災難鉅作《水泥烏托邦：末日浩劫》，由朴寶英（左）、朴敘俊主演。（圖／MyVideo）
▲韓國災難鉅作《水泥烏托邦：末日浩劫》，由朴寶英（左）、朴敘俊主演。（圖／MyVideo）
除了《花月殺手》搶先版，人氣動畫電影版《汪汪隊立大功：超級大電影》、在日本超夯動畫片《鈴芽之旅》、 韓國災難鉅作《水泥烏托邦：末日浩劫》、由金宣虎主演的韓國犯罪動作片《貴公子》、薛景求與都敬秀主演的科幻災難片《逃出寧靜海》、口碑爆棚的浪漫愛情電影《之前的我們》、申惠善主演的韓國恐怖驚悚片《千萬別開門》、史蒂芬金《禁入墳場》全新前傳《禁入墳場：血繼》、改編自真實事件的金融喜劇片《笨錢效應》、經典恐怖電影續作《大法師：信徒》等，12月都將在MyVideo上架。

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