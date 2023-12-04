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五月天遭疑假唱　劉若英、陳綺貞示愛力挺「可以讓我點歌嗎」

▲劉若英（右圖）特別發文向五月天點歌，以行動力挺五月天。（圖／翻攝相信音樂微博、相信音樂提供）
▲劉若英（右圖）特別發文向五月天點歌，以行動力挺五月天。（圖／翻攝相信音樂微博、相信音樂提供）

記者吳雨婕／綜合報導

天團五月天近來衰捲假唱風波，昨（3）日五月天所屬的相信音樂在社群媒體上宣布，五月天12月8日在巴黎的演唱會上會一起開直播，請「全民見證」，似在回應風波，而今（4）日稍早相信音樂也在微博發聲明，鄭重澄清「五月天在巡迴演出中不存在任何假唱行為」。與五月天有著好交情的陳綺貞、劉若英，也紛紛轉發了五月天巴黎演唱會的直播消息、海報，以行動力挺。

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陳綺轉發相信音樂發布五月天巴黎場貼文到限時動態，還不忘附上一個比出愛心的符號，力挺五月天。至於劉若英，則是在IG貼出五月天的演唱會海報，並表示：「我愛五月天，巴黎可以讓我點歌嗎？」兩人在寒冬送暖的行為，讓許多五迷感到窩心。

▲陳綺貞力挺五月天。（圖／翻攝陳綺貞IG）
▲▼陳綺貞、劉若英都以行動力挺五月天。（圖／翻攝陳綺貞IG）
▲劉若英力挺五月天。（圖／翻攝劉若英IG）
 
五月天近日遭博主「麥田農夫」指控假唱，在社群媒體上提到透過專業軟體鑑定分析，演唱會上疑似有5首歌假唱。實際上，北京市文化市場綜合執法總隊回應，會將情況紀錄，若涉及調查，會在官方平台公布，同時也表明，五月天在北京的6場演唱會，官方都有安排執法人員現場監管。稍早相信音樂對此特地發出聲明澄清：「五月天在巡迴演出中不存在任何假唱行為，網路上關於『五月天假唱』的言論均為惡意攻擊、造謠中傷，嚴重損害我司藝人形象。」

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