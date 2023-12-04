戰貓遇浪貓！蕭美琴母愛爆棚秒變奴才 期待與隔離「家人」團圓
民進黨副總統候選人蕭美琴今利用輔選空檔，與立委林靜儀前往霧峰「浪愛有家」餐廳用餐。資深貓奴瞬間母愛爆棚，忙著與貓對話，對所有願意親近的貓咪來者不拒。她透露跟著她從美國回來的4隻貓，目前還在隔離檢疫期，之後還需要一些時間適應新環境，自己非常期待與牠們團圓。
記者顏幸如／台中報導
蕭美琴和林靜儀今（4）日中午到台中市霧峰區「浪愛有家」餐廳用餐，餐廳裡約有50隻大小浪貓，蕭美琴一進餐廳，便忙著東抱西抱，遇到怕生的貓咪也不勉強，還能一眼分辨浪貓的品種、年紀甚至個性，讓旁人嘖嘖稱奇，她聽取簡報時雙手沒停過，這個抱那個逗，完全進入失控狀態。
蕭美琴聊起家裡的4隻愛貓，透露隔離檢疫期再3、4天便能期滿，屆時她的「孩子們」，還需要一些時間適應新環境和台灣的氣候。浪愛有家負責人康庭維表示，他們期待透過餐廳模式，建立可持續吸納街貓送養的架構，透過貓咪社會化程度與提升親人程度，來達到提升領養率，降低街貓數量。
康庭維說，貓咪和狗狗不一樣，有些新飼主一眼愛上，帶回家發現貓咪不願意親近人，沒多久又帶回來，因此他建議有意認養者可以多來幾次，先相處培養感情。
林靜儀針對動物議題提出政見態度，包括正視經濟動物專業人力培養、建置與執業環境提升需求。同時落實食農教育，避免民眾對畜牧產業的知識落差，亦要健全陪伴動物醫療需求，並建立飼主對陪伴動物老化照護的知能。她表示區域立委提動物政策主張，可能不容易反映在選票上，但她還是認為，問政專業必須與各種產業合作、討論，才是負責任的國會議員。