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糾眾虐死女信徒！宮廟創辦人兒子事後偷拆監視器　涉滅證罪遭起訴

▲林男等人持木棍把鍾女打死。（圖／翻攝畫面）
▲林男等人持木棍把鍾女打死。（圖／翻攝畫面）

記者陳苾暐/綜合報導

新北市樹林區今年4月間驚傳殺妻命案，一名林姓男子供稱因不滿妻子鍾女投資股票，將退休金全賠光，一氣之下在宮廟內持木棍把對方打死，原本林男坦承犯案，但收押1個多月後，卻供出70多歲韓姓宮廟女創辦人、死者哥哥也都有涉案，新北地檢署調查後，得知韓女的兒子在案發後拆除監視器，再交由母親丟掉，今（5）日依煙滅刑事證據罪起訴。

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據了解，鍾女長期信奉該宮廟，若生活中遇困惑均聽從韓姓女宮主只是，但去年韓女疑因兒子經營工廠缺乏資金，遂開始要求鍾女向銀行借貸，期間還常以各種理由指責鍾女做錯事、予以罰款，並實施毆打逼迫對方下跪、搬樹木來「消業障」。

今年4月1日晚間，韓婦再次藉故懲罰鍾女，並要求林男及同為虔誠信徒的鍾女哥哥加入毆打，最終導致鍾女肋骨骨折、腦震盪，引發反胃嘔吐，誤吸入胃內容物窒息死亡；起初林男一肩扛下所有責任，但沒想到收押1個多月後，林男突然聲稱考量到家中還有幼子要照顧，決定供出韓姓宮廟創辦人也有涉案，且對方曾要求自己出面頂罪。
經檢警拼湊事發經過，得知死者生前篤信宗教，十分敬重韓婦，但卻經常被對方冠上說謊、做錯事等罪名，並予以毆打、罰錢一次10萬、下跪等「處罰」；案發當天，韓婦與死者哥哥為了「處罰」不想返家的死者，便以木棍毆打她，隨後又通知其林姓丈夫到場加入，最終導致鍾女身亡，雖3人均否認傷害致死犯行，並互推責任，但檢方日前仍依法起訴。

另外，檢警追查時也發現韓婦的兒子於鍾女死亡當天，跑回宮廟拆除周遭監視器，再交由母親丟棄，地檢署今已依煙滅刑事證據罪起訴。

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※ 拒絕暴力請撥打：113、110
 

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