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確保一帶一路評價！中國積極「共享新聞」　智庫憂印尼媒體遭滲透

▲中國與印尼簽訂一帶一路後，也積極與印尼媒體合作。圖為中國國務院總理李強9月6日訪問印尼期間，乘坐兩國合作項目雅萬高鐵。（圖／翻攝自新華社）
▲中國與印尼簽訂一帶一路後，也積極與印尼媒體合作。圖為中國國務院總理李強9月6日訪問印尼期間，乘坐兩國合作項目雅萬高鐵。（圖／翻攝自新華社）

國際中心楊智傑／綜合報導

中國與印尼簽署「一帶一路」倡議後，便積極與印尼媒體合作，試圖在當地傳播對中國有好的論述，例如簽訂「內容共享」合約等將中國官方媒體與駐地使館的文章刊登上當地媒體，藉此增加影響力。學者擔心，過度傳播中國美好形象恐怕導致報導缺乏批判性，印尼媒體將淪為中國的大外宣打手。

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根據印尼經濟與法律研究中心（CELIOS）觀察，印尼多家媒體近期與中國官媒簽署合作協議，例如印尼唯一的英文報紙「雅加達郵報」（Jakarta Post）開始轉載新華社、中國日報（ChinaDaily）等中國官媒內容，另外印尼電視台「美都新聞台」也與新華社合作，推出連名稱都採漢語拼音的《美都新聞》（Metro Xin Wen），照登這些官媒報導。

負責中國與印尼關係研究的主任拉瑪特（Muhammad Zulfikar Rakhmat）指出，中國藉一帶一路倡議與多個印尼媒體合作，在印尼社會傳播對中國友好的論述，並將中國官媒的訊息廣泛地透過印尼本地媒體傳送給本地民眾，包含中國指責美國支持菲律賓、介入南海爭端使情況更糟等。

《美國之音》報導提到，中國中央廣播電視總台還與印尼「美都新聞台」簽署合作協議，將加強雙方在新聞內容等「各領域的廣泛合作與交流」，預告這家媒體未來製播與中共有關的消息，只會有增無減。

另外，拉瑪特還稱印尼記者曾被受邀去新疆，並在行程結束後被要求寫中國相關的新聞，因此不少印尼媒體出現新疆人權事件是「西方政治宣傳」等方向的報導，而曾對新疆人權事件進行批判性報導的《爪哇郵報》（Jawa Pos）則被中國封鎖。類似打壓當地曾對中國報導不利新聞媒體的行為也多次發生，例如《羅盤電視台》（Kompas TV）和《羅盤報》在官方YouTube上發布雅萬高鐵債務飆升的影片就被人檢舉遭控告侵害版權。

拉馬特表示，北京也高度關注印尼當地對於雅萬高鐵等中國一帶一路建設是否有正面報導，他坦言這項計畫確實能夠為部分居民有益處，但包含對環境與當地居民的衝擊等負面因素卻往往沒有被充分呈現，僅持續宣傳一帶一路倡議為印尼帶來的好處。

印尼獨立記者聯盟（AJI）與印尼新聞法律援助協會也認為，報導雅萬高鐵債務飆升的新聞遭打壓是有心人士所為，只因這類影片內容涉及公共利益，而這樣的報導應該被民眾看見。

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