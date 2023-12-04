政院核定大林蒲遷村經費800億 陳其邁：傾全力辦好遷村
歷經四次遷村說明會 行政院今(4)日核定大林蒲遷村計畫 經費增加至800億，高雄市長陳其邁除感謝行政院支持推動大林蒲遷村，也表示將傾全力辦好遷村，並落實居住權、財產權及社會權的保障，照顧鄉親的權益。
記者郭凱杰／高雄報導
行政院今天核定「全國循環專區試點暨新材料產業園申請設置計畫」修正計畫，其中專用於大林蒲遷村安置計畫的經費由589.81億元增加到800億元。長陳其邁上任後多次造訪大林蒲，與當地居民溝通，並主辦4場遷村說明會，由陳其邁親自率領市府各局處向居民說明，針對居民提出的疑問及權益，一一提出解決方案，再經過跟中央多次磋商後，在總統蔡英文支持下，今天終於核定修正計畫。
陳其邁表示，除原有承諾的私有住商區土地一坪換一坪、建物全新重建價格補償，及私有非住商區土地採市價1.4倍加成補償等條件不變外，此次再增加210億元，主要用於調升地上物全新重建價格補償費，預估平均約提高50％、增發每棟建物30萬元促進搬遷獎勵金、新增協力造屋方案等。
除了保障有房地的地主權益外，遷村安置計畫也提供無自有住宅的大林蒲鄉親安置輔助措施，以減輕租屋負擔。市府除請內政部提高大林蒲專案社會住宅數量，從年初的500戶增加到2,000戶外，還提供租金補貼；無房地的鄉親可選擇入住大林蒲專案社宅，關懷戶3年免租金，一般戶2年免租金，或選擇領取10萬元津貼至他處租屋，確保大林蒲居民於遷村過程都能有溫暖住所。
陳其邁也希望遷村能夠落實居民各項權益保障「不是只有把房子搬到那邊而已」，他表示未來遷村的地點有包括醫院、學校、日托、日照等社福資源。行政院核定計畫後，市府除了會公布詳細的遷村安置計畫內容外，也會到大林蒲當地辦理說明會，向鄉親一對一詳細說明安置計畫方案，保障遷村權益。