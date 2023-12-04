電競大賞爆衝突！統神得獎上台怒噴Toyz　轟主辦「找販毒狗頒獎」

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接著 Toyz 繼續拆開信封準備公布，沒想到統神沒等 Toyz 開口，直接衝上台想搶走信封，Toyz 連忙表示「幹嘛啦，不一定是你啊」，統神暫時走下台後，Toyz 這才公布「得獎的是，國動的弟弟，亞洲統神」，這時統神再度爆氣上台，直接對麥克風開噴「找個販毒的來頒獎，你們製作單位怎麼做的」，Toyz 下台後，統神持續輸出，大喊「販毒就乖乖接受審判好嗎，來這邊丟臉幹嘛，販毒狗」，場面瞬間失控。
隨後統神在台下的老婆003也無奈大喊，「你們怎麼這樣做事啊，整人嗎？這是個整人的獎項嗎？笑死人了，主辦單位出來解釋一下好不好」，僅管統神後續有再度上台表示是做做效果，但夫妻倆仍帶著孩子直接離開現場，留下滿場尷尬的氣氛，主持人也一度說不出話。
事後許多網友關心003狀況，她也在個人社群留言「主辦單位讓我辛辛苦苦排出時間，帶著未成年孩子去看一個有販毒官司的頒獎人頒獎，我真的沒想到，我努力排除萬難來參加並支持的活動會這樣對待我。」
回顧統神和 Toyz 的恩怨，時間要回溯到2021年7月，2人受廠商邀約在線上單挑遊戲，但兩人都不滿對方態度引爆爭執，隨後事件越演越烈，在實況、臉書上不斷隔空炮轟對方，甚至衍生不少案外案，包括 YouTube 精華版權砲、館長居中協調、道歉影片沒誠意、統神商案被退光再度爆氣等，最後 Toyz 爆出販毒風波後才稍微平息，沒想到今天又再度點燃戰火。