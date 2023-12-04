台南將軍槍擊案！情侶糾紛「友人無辜遭射死」 搶手遭檢方聲押
本（12）月1日晚間8時許，台南將軍區將軍里1戶三合院民宅傳出槍響，一名43歲黃姓男子臉部右側鼻孔中彈送醫不治，案經台南市刑大、學甲警分局組成專案小組漏夜追查，隔日先帶回案發現場10名相關人釐清案情，案發後第三天，便逮捕涉嫌開槍逃逸的51歲莊姓男子和2名同行的謝姓男子，另持有寄藏作案用槍械的陳姓男子也同樣被帶回訊問，檢方今（4）日向台南地院聲請羈押，另2名謝姓男子3萬元交保，陳姓男子2萬元交保。
記者林莞茜／綜合報導
台南市將軍區12月1日晚間發生槍擊案，全案經警方初步調查，疑為感情糾紛而早對方持槍行兇，爭吵原因疑似是凃男懷疑從事看護工作的鄭姓女友另結新歡，雙方晚間發生口角，鄭女向同事莊姓男子等人訴苦，莊男和同行的謝男為了替鄭女討公道爆發衝突，過程中有人開槍，恰巧射中在場的43歲黃姓男子臉部右側鼻孔，黃男當場倒地，嚇得鄭女趕緊報案救人，開槍的莊男、謝男見狀驚慌逃逸。
警方獲報後趕到現場，發現黃男已無生命跡象，經緊急送往奇美醫院搶救後，仍因傷勢過重宣告不治，警方將當下還留在現場的鄭女、2名男子帶回偵訊，並在現場找到遺留的一枚彈殼；經專案小組追查，2日帶回當時同樣在場的10名關係人問訊，然而開槍的莊男等3人犯案後逃逸無蹤。
經警方鎖定身份展開追緝後，3日上午陸續將槍手3人逮補到案，並起出改造槍械1枝、子彈20發，另持有寄藏作案用槍械的陳姓男子也同樣被帶回訊問；4人訊後，莊姓男子遭檢方依違反槍砲彈藥刀械管制條例等罪嫌向法院聲請羈押；另2名謝姓男子各以新台幣3萬元交保，陳姓男子2萬元交保。
※【NOWnews 今日新聞
】提醒：如果您或家人、朋友遭受家庭暴力、性侵害或性騷擾的困擾，或是您知道有兒童、少年、老人或身心障礙者受到身心虐待、疏忽或其他嚴重傷害其身心發展的行為，請主動撥113，透過專業社工員處理，救援受虐者脫離危機。
※ 拒絕暴力請撥打：113、110