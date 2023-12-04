全新台北大巨蛋為何會管線漏水！球迷看法：公共工程就是會有疏漏
2023年亞錦賽在台北大巨蛋開打，原本是應該風雨無阻的大巨蛋，卻因為施工方有疏失，形成外面「大雨」，比賽中「小雨」的有趣畫面，對此，遠雄緊急發文澄清，「臺北大巨蛋體育館為全新場館，日前甫取得使照，為因應亞錦賽舉辦，連日進行室內裝修工程；民眾拍攝漏水一事，因施工過程管線接合不慎產生間隙，導致從接合處滲漏，體育館同步透過室裝過程全面巡檢、加強改善，該缺失並不影響建築結構體，安全無虞。」但球迷的心聲為何？《NOWnews今日新聞》現場詢問球迷看法，針對此事件回應。
記者吳政紘/台北報導
台北大巨蛋等了32年才出現，不少球迷是為嚐鮮來看，來自基隆的李先生，跟全家到台北大巨蛋看球，他說：「公共工程才剛開始，都一定會有這種（疏漏）的狀況，先求有再求好。」
李先生過去在日本工作，常去東京巨蛋看球，他說：「日本跟台灣要比當然有點差距，但我們已經有自己的巨蛋，之後再慢慢改善應該會比較好。」
樂天桃猿球迷黃小姐也到場觀賽，她說：「我是第一次到大巨蛋看球，感覺不錯，蠻舒適的，可以給它90分，比起室外球場，不用淋雨感覺不錯。」
黃小姐雖然有看到大巨蛋漏水的新聞，但她公司就在信義區附近，所以就搭捷運來，「比較可惜的就捷運站6號出口這邊沒開，所以要走很大一圈。」
大巨蛋開始營運才兩天，首日人潮洶湧，共累積16667人到場，之後超級循環賽預計會開放2萬人到場，再次考驗這顆「蛋」的威力。
更多最即時、最熱門的運動新聞，請加入「NOW運動」粉絲專頁