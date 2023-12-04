超級裘爺來了／灰狼、雷霆表現超驚奇！李亦伸分析為何無人能擋
美國職籃NBA明尼蘇達灰狼與奧克拉荷馬雷霆本季表現亮眼，目前高居西區第1與第2，跌破外界眼光，而今（4）日「NOW運動」粉絲專頁直播節目《超級裘爺來了》，球評李亦伸也分析為何灰狼、雷霆今年表現為何這麼出色，對於國內外職籃大小事有興趣的球迷朋友，不妨在每週一、四中午12:30準時鎖定《超級裘爺來了》，一同討論熱門的籃球話題。
實習記者陳品翔/綜合報導
談到為何灰狼隊能夠高居西區第1，李亦伸表示團隊防守是關鍵。「開季前可能沒有人會想到灰狼隊會是西區表現最好的球隊，灰狼團隊防守效率高居聯盟第1，用人也恰到好處，主力球員Anthony Edwards開始兌現天賦，年僅22歲就能繳出場均26分以上的成績，表現相當優異，他有防守有外線，對灰狼帶來很大幫助。同時灰狼先發替補實力均衡，團隊不會因為缺少了哪一名球員，而有很大的起伏，防守是灰狼隊的最大利器，總教練Chris Finch帶兵不只100分，可能已達到200分的水準。」李亦伸說到。
而本季同樣表現亮眼的雷霆隊，李亦伸則點評Shai Gilgeous-Alexander與新秀Chet Holmgren扮演球隊重要角色。「雷霆有2個很棒的運氣，第一個是沒有人能夠想到，當初透過交易來到雷霆的SGA，能在如今有場均30分左右的發揮，天賦兌現得超乎想像。第2個則是Chet Holmgren，儘管去年因傷整季未出賽，但今年初登上NBA舞台的Chet Holmgren成熟度相當高，儘管數據看似不如狀元郎Victor Wembanyama，但球場上的效率、跟團隊的結合、在場上的影響力等，Chet Holmgren皆優於Wembanyama，雷霆隊也才能打出如此優異的表現。」李亦伸說道。
而休士頓火箭儘管目前戰績8勝9敗，暫居西區第10，但勝差並未拉開，球隊仍保持競爭力。李亦伸認為今年火箭隊以大約分別簽下Dillon Brooks、Fred VanVleet，外界多認為火箭隊是「盤子」、非常不聰明的簽約，但今年兩人表現皆稱職，火箭球風也煥然一新，或許在未來能持續有亮眼表現。
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