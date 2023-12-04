全台最大MUJI無印良品來了！大立旗艦店12/5開幕
大立百貨鉅資逾10億元完成第三階段的改裝，陸續改裝完成的賣場有著全新美妝生活、親子娛樂、書香選物、美食饗宴、時尚流行等五大元素，其中，重量級日系品牌的接續進駐更是亮點。12/5有MUJI無印良品全台第一大店開幕，而千坪的南部首家全台最大「DON DON DONKI」也將於12/7日開幕。
記者陳美嘉／高雄報導
MUJI無印良品攜手大立百貨打造全台第一大店，佔地870坪的大立旗艦店規劃十大亮點帶給消費者多元購物體驗。二樓餐廳首次推出Brunch輕食料理，也特別提供全台唯一的智能手沖咖啡與現打多款綜合果昔系列，滿足顧客豐富且健康的飲品選擇，餐廳佔地48坪，可容納40個座位。
南部獨家引進在地設計開發的窗簾販售服務；高雄地區最大「良品市場」在36坪的空間裡，包羅各式食農商品，同時也包含精選冷凍食品、進口點心及在地開發的零食飲品等；南部獨家引進DIY刺繡服務，可以指定喜歡的刺繡圖案，還可使用門市提供的平板裝 置自行手繪圖案，並且輸出於選擇的布件上，成為獨一無二的專屬刺繡。
「Re Park」 服務，MUJI無印良品大立旗艦店開幕即呼應「友善環境及永續」理念，展開RePark」回收再生服務，設置「丹寧衣物再生箱」、「玻璃再生箱」、「食物共 享服務」與「保養瓶罐再生箱」，邀請民眾透過回收的簡單動作，實踐永續循環的未來。
也外，也規畫13坪的「Open MUJI」空間，除了方便顧客休憩與相互交流，也將邀請在地職人專家在此舉辦講座或手作活動。另一方面，考量家庭客層的需求 大立旗艦店提供「交換繪本」服務，邀請小朋友將家中不再閱讀的繪本捐出，每捐出兩本即可換得一本現場繪本，藉以廣泛閱讀的同時也能延長書籍的使用生命，並教育孩子分享的重要性。除了十大亮點之外，也同時推出多款商品採獨家限量或領先開賣，12/5在大立旗艦店登場，同時規劃好康的開幕慶活動。