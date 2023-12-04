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統神、Toyz正面互噴！電競大賞被罵「找毒販頒獎」　主辦方道歉了

▲Toyz（左）和統神（右）今（4）日在星光電競大賞頒獎典禮爆發衝突，統神甚至憤而離席。（圖／翻攝Toyz臉書、統神臉書）
▲Toyz（左）和統神（右）今（4）日在星光電競大賞頒獎典禮爆發衝突，統神甚至憤而離席。（圖／翻攝Toyz臉書、統神臉書）

記者張志浩／綜合報導

「星光電競大賞」今（4）日晚間爆發衝突，實況主「亞洲統神」張嘉航拿下「娛樂效果獎」，不料頒獎人竟是死對頭 Toyz 劉偉健，統神直接上台開噴 Toyz 是「販毒狗」，並怒轟主辦單位「X的，找了個販毒的頒獎，你們製作單位怎麼做的」，對此台灣電子競技運動協會也發布聲明表示「協會未周全考量，讓兩位同台時發生狀況，造成了兩位當事人及親友的不愉快及困擾，深感抱歉」。

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台灣電子競技運動協會表示，今年星光電競大賞在安排獎項頒發時，由於未周全考量，讓統神、Toyz 同台發生狀況，造成了兩位當事人及親友的不愉快及困擾，深感抱歉。不過畢竟台灣電子競技運動協會是隸屬於教育部體育署下的單位，眾多網友仍針對 Toyz 上台頒獎有所疑慮，也不買單協會的道歉聲明。

▲第4度「星光電競大賞」今（4）日晚間舉辦，不過頒發到「娛樂效果獎」時，卻引發統神和 Toyz 的衝突。（圖／翻攝中華民國電子競技運動協會 CTESA YT）
▲第4度「星光電競大賞」今（4）日晚間舉辦，不過頒發到「娛樂效果獎」時，卻引發統神和 Toyz 的衝突。（圖／翻攝中華民國電子競技運動協會 CTESA YT）
本次「星光電競大賞娛樂效果獎」由 Toyz 擔任頒獎人，主持人首先問 Toyz 擔任頒獎人的心情和為什麼來頒這個獎，Toyz 回應「其實也是受邀來的，其實我也不知道，可能得獎的人認識，真的等了很久，我想可能是有驚喜」，這時鏡頭帶到統神已經離開座位蠢蠢欲動。

接著 Toyz 繼續拆開信封準備公布，沒想到統神沒等 Toyz 開口，直接衝上台想搶走信封，Toyz 連忙表示「幹嘛啦，不一定是你啊」，統神暫時走下台後，Toyz 這才公布「得獎的是，國動的弟弟，亞洲統神」，這時統神再度爆氣上台，直接對麥克風開噴「找個販毒的來頒獎，你們製作單位怎麼做的」，Toyz 下台後，統神持續輸出，大喊「販毒就乖乖接受審判好嗎，來這邊丟臉幹嘛，販毒狗」，場面瞬間失控。

隨後統神在台下的老婆003也無奈大喊，「你們怎麼這樣做事啊，整人嗎？這是個整人的獎項嗎？笑死人了，主辦單位出來解釋一下好不好」，僅管統神後續有再度上台表示是做做效果，但夫妻倆仍帶著孩子直接離開現場。

台灣電子競技協會聲明全文：

每年本會舉辦星光電競大賞目的是為了給當年度所有電競圈幕前、幕後辛苦工作人員一個表揚的舞台並促進電競產業的能見度與發展。

而今年專業技術及娛樂效果獎，我們邀請TOYZ及亞洲統神兩位擔任我們的頒獎嘉賓，除了兩位在電競圈長年貢獻外，也是電競社群中有顯著影響力的意見領袖。

在安排獎項頒發時，由於協會未周全考量，讓兩位同台時發生狀況，造成了兩位當事人及親友的不愉快及困擾，深感抱歉。

除了致上歉意以外，也要特別感謝今天所有的與會嘉賓、優秀選手與產業賢達，以及收看直播與所有熱愛電競，關心電競的朋友們。我們將持續支持電競發展，期望明年帶來更精彩的星光電競大賞。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
少一份毒品，多一分健康；吸毒一時，終身危害。
※ 戒毒諮詢專線：0800-770-885(0800-請請您-幫幫我)
※ 安心專線：1925
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