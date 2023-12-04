統神、Toyz正面互噴！電競大賞被罵「找毒販頒獎」　主辦方道歉了

我是廣告 請繼續往下閱讀
本次「星光電競大賞娛樂效果獎」由 Toyz 擔任頒獎人，主持人首先問 Toyz 擔任頒獎人的心情和為什麼來頒這個獎，Toyz 回應「其實也是受邀來的，其實我也不知道，可能得獎的人認識，真的等了很久，我想可能是有驚喜」，這時鏡頭帶到統神已經離開座位蠢蠢欲動。
接著 Toyz 繼續拆開信封準備公布，沒想到統神沒等 Toyz 開口，直接衝上台想搶走信封，Toyz 連忙表示「幹嘛啦，不一定是你啊」，統神暫時走下台後，Toyz 這才公布「得獎的是，國動的弟弟，亞洲統神」，這時統神再度爆氣上台，直接對麥克風開噴「找個販毒的來頒獎，你們製作單位怎麼做的」，Toyz 下台後，統神持續輸出，大喊「販毒就乖乖接受審判好嗎，來這邊丟臉幹嘛，販毒狗」，場面瞬間失控。
隨後統神在台下的老婆003也無奈大喊，「你們怎麼這樣做事啊，整人嗎？這是個整人的獎項嗎？笑死人了，主辦單位出來解釋一下好不好」，僅管統神後續有再度上台表示是做做效果，但夫妻倆仍帶著孩子直接離開現場。
台灣電子競技協會聲明全文：
每年本會舉辦星光電競大賞目的是為了給當年度所有電競圈幕前、幕後辛苦工作人員一個表揚的舞台並促進電競產業的能見度與發展。
而今年專業技術及娛樂效果獎，我們邀請TOYZ及亞洲統神兩位擔任我們的頒獎嘉賓，除了兩位在電競圈長年貢獻外，也是電競社群中有顯著影響力的意見領袖。
在安排獎項頒發時，由於協會未周全考量，讓兩位同台時發生狀況，造成了兩位當事人及親友的不愉快及困擾，深感抱歉。
除了致上歉意以外，也要特別感謝今天所有的與會嘉賓、優秀選手與產業賢達，以及收看直播與所有熱愛電競，關心電競的朋友們。我們將持續支持電競發展，期望明年帶來更精彩的星光電競大賞。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
少一份毒品，多一分健康；吸毒一時，終身危害。
※ 戒毒諮詢專線：0800-770-885(0800-請請您-幫幫我)
※ 安心專線：1925
※ 張老師專線：1980
※ 生命線專線：1995