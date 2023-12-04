台灣年底最強森林遊樂園曝！「單月造訪變0人」　遊客去過嘆可惜

統神化身台版威爾史密斯！頒獎台上怒噴Toyz　小向捲入風波道歉了

▲今（4）晚登場的電競圈盛事「星光電競大賞」引爆爭議，在頒發「娛樂效果獎」時，得獎者實況主「亞洲統神」張嘉航因不滿頒獎者是「惹過麻煩」的死對頭Toyz，直接在台上透過麥克風開噴Toyz以及主辦方。（圖／翻攝中華民國電子競技運動協會 CTESA YT）
▲今（4）晚登場的電競圈盛事「星光電競大賞」引爆爭議，在頒發「娛樂效果獎」時，得獎者實況主「亞洲統神」張嘉航因不滿頒獎者是「惹過麻煩」的死對頭Toyz，直接在台上透過麥克風開噴Toyz以及主辦方。（圖／翻攝中華民國電子競技運動協會 CTESA YT）

記者潘毅／綜合報導

今（4）晚登場的電競圈盛事「星光電競大賞」引爆爭議，在頒發「娛樂效果獎」時，得獎者實況主「亞洲統神」張嘉航因不滿頒獎者是「惹過麻煩」的死對頭Toyz，直接在台上透過麥克風開噴Toyz以及主辦方，化身「台版威爾史密斯」，而亞運銀牌選手向玉麟（GamerBee）在此事後的發言也引發輿論，剛才也再度發文致歉。

我是廣告 請繼續往下閱讀
去年3月好萊塢奧斯卡典禮上，影帝威爾史密斯（Will Smith）不滿台上頒獎主持人克里斯洛克（Chris Rock）開了妻子疾病的玩笑，因此衝上台賞了對方一個大巴掌，事件引發全球關注，沒想到今（4）日台灣的「星光電競大賞」也出現相似的情況，統神不滿頒獎者是捲入販毒案的Toyz，直接衝上台開罵Toyz及主辦單位。

本次也擔任頒獎人的亞運銀牌電競選手向玉麟（小向），隨後在臉書上發文喊話：「我覺得人可以有態度，但不一定要丟掉風度，畢竟大家年紀都不小了」。不過此文一出，卻再度引發爭議。

▲統神怒噴Toyz後，亞運銀牌電競選手小向在臉書上發文：「我覺得人可以有態度，但不一定要丟掉風度，畢竟大家年紀都不小了」，卻引發爭議。（圖／取自小向臉書）
▲統神怒噴Toyz後，亞運銀牌電競選手小向在臉書上發文：「我覺得人可以有態度，但不一定要丟掉風度，畢竟大家年紀都不小了」，卻引發爭議。（圖／取自小向臉書）
後續小向再度發文：「我發文的確是大意了，過於簡短，在此先向誤會的人道歉」，並認為這次事件與上次奧斯卡的狀況很像，很多人一整年的努力，好不容易入圍和得獎了，這是難能可貴的驕傲和肯定，但是全部媒體和新聞的焦點最終只放在威爾斯密斯的那一巴掌上。小向也坦言，自己事前也不知道有邀請有前科的人來頒獎，「凡事有先後順序，如果主辦單位沒有安排這個橋段就不會發生，這部份是我發文沒想清楚，導致許多人的誤會，我很抱歉」。


統神、Toyz正面互噴！電競大賞被罵「找毒販頒獎」　主辦方道歉了

影／電競大賞爆衝突！統神得獎怒噴Toyz　轟主辦「找販毒狗頒獎」

Joeman惹「大麻」煩！YouTube事蹟、爭議一次看　曾直播中酸統神

蕾菈持毒大翻車！3件爭議「強吻性騷擾最傷」　槓統神人氣慘跌

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
AI倪珍報新聞