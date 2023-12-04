統神化身台版威爾史密斯！頒獎台上怒噴Toyz 小向捲入風波道歉了
今（4）晚登場的電競圈盛事「星光電競大賞」引爆爭議，在頒發「娛樂效果獎」時，得獎者實況主「亞洲統神」張嘉航因不滿頒獎者是「惹過麻煩」的死對頭Toyz，直接在台上透過麥克風開噴Toyz以及主辦方，化身「台版威爾史密斯」，而亞運銀牌選手向玉麟（GamerBee）在此事後的發言也引發輿論，剛才也再度發文致歉。
記者潘毅／綜合報導
去年3月好萊塢奧斯卡典禮上，影帝威爾史密斯（Will Smith）不滿台上頒獎主持人克里斯洛克（Chris Rock）開了妻子疾病的玩笑，因此衝上台賞了對方一個大巴掌，事件引發全球關注，沒想到今（4）日台灣的「星光電競大賞」也出現相似的情況，統神不滿頒獎者是捲入販毒案的Toyz，直接衝上台開罵Toyz及主辦單位。
本次也擔任頒獎人的亞運銀牌電競選手向玉麟（小向），隨後在臉書上發文喊話：「我覺得人可以有態度，但不一定要丟掉風度，畢竟大家年紀都不小了」。不過此文一出，卻再度引發爭議。
後續小向再度發文：「我發文的確是大意了，過於簡短，在此先向誤會的人道歉」，並認為這次事件與上次奧斯卡的狀況很像，很多人一整年的努力，好不容易入圍和得獎了，這是難能可貴的驕傲和肯定，但是全部媒體和新聞的焦點最終只放在威爾斯密斯的那一巴掌上。小向也坦言，自己事前也不知道有邀請有前科的人來頒獎，「凡事有先後順序，如果主辦單位沒有安排這個橋段就不會發生，這部份是我發文沒想清楚，導致許多人的誤會，我很抱歉」。