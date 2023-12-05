長榮航空今協調年終、調薪！工會提2訴求　若破局不排除下一步

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今長榮航空企業工會將與長榮航空調解協商年終獎金和年度調薪作業方案。曲佳雲說明，在疫情時員工共體時艱，配合安心就業計畫、休無薪假，領政府就業補助，幫助公司度過難關，疫情過去後，證明公司也沒有因為疫情三年賠錢，反而還賺錢，現在公司有漂亮獲利，員工沒有回頭要求公司給付這三年的薪水，只希望公司在此時能激勵一下員工，今日調解會訴求主要包含今年年終獎金應發放至少10至16個月，年度調薪應至少5000元。
曲佳雲進一步指出，由於空服員工作比較特殊，有時數問題，希望調薪可以調在底薪上，不要因為工作特殊，調薪一半在飛行津貼中，一半在底薪上，這樣在一些以底薪計算獎金的狀態下就會不公平。
曲佳雲強調，本次協商不只針對空服員，是包含全體員工，像是地勤、辦公室人員，也希望公司照顧所有的子公司，雖然子公司帳務獨立，但子公司業務跟母公司飛安有不能切斷的直接關係，附帶希望公司在大獲利的情況下，不要差別待遇。
曲佳雲表示，先前新加坡航空已發放獎金、國泰航空宣布加薪，近期虎航也宣布先發放2個月的獎金，年終上看6個月，看在長榮員工的眼裡，會覺得明明獲利也很多，為什麼卻沒有這麼漂亮的金額，若協調不成，會再看理事會與會員大會的決定，主要還是要看會員的憤怒值，不排除採取下一步行動。