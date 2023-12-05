小龍女專訪／啦啦隊比偶像還紅！認「競爭激烈」證明台灣女生很棒

我是廣告 請繼續往下閱讀
而擁有6年資歷的心璇，雖然是先加入了啦啦隊，但在味全龍剛成軍的那段期間，心璇則抽出空檔跑去參加女團選秀節目《DD52》以及韓國公司Rainbow創立的偶像團體「L.C.G.勵齊女孩」，她說，因為本來就很喜歡表演才會加入啦啦隊，也感謝球團願意提供平台，讓她們能做自己喜歡做的事，在年末的感謝祭上綻放光芒，回饋所有支持的球迷與粉絲。
同樣在《DD52》發跡的小蛙坦言，在加入節目前，她早就想加入啦啦隊，所幸碰到了心璇，在學姐的介紹下成功加入小龍女，直呼：「她是我的貴人！」璦昀也說，自己目前還在「KIRABASE星辰偶像」培訓，所以一切對她來說都是全新的體驗，由於和小蛙一樣不太擅長唱歌，讓小蛙不忍笑說，也許明年祭品文可以約好一起飆唱。
談到會不會認為啦啦隊在台灣比藝人偶像的知名度還要高？小蛙點頭表示，很可能是現在的年輕人比較愛看網路影片，而啦啦隊大多屬於陽光青春可愛型，客群範圍較廣，較能吸引大眾喜愛。詩雅則認為「兩者性質不太一樣」，啦啦隊可以靠著球隊曝光，讓原本就關注比賽的球迷，也能漸漸地關注她們，反觀偶像團體就少了這塊能穩定曝光的平台，必須一直發出作品來維持人氣熱度。
「台灣的女團很競爭！」心璇表示，除了演藝圈，明年還會有台鋼啦啦隊的加入，相較於男子團體，在台灣的女團非常不容易被看見，而且每個團體都很努力，再加上性質風格又不太一樣，競爭超級激烈。不過4位小龍女充滿信心，即便多位韓國女神降臨，她們仍秉持做好自己的精神，努力把成果帶給大家，直呼：「台灣的女生還是很棒的！」
更多最即時、最熱門的娛樂新聞，請加入「NOW娛樂」粉絲專頁