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小龍女專訪／啦啦隊比偶像還紅！認「競爭激烈」證明台灣女生很棒

▲台灣啦啦隊比偶像還要紅！小龍女承認圈內競爭很激烈，也證明台灣的女生真的很棒，不會輸給南韓的啦啦隊女神。（圖／記者葉政勳攝影）
▲台灣啦啦隊比偶像還要紅！小龍女承認圈內競爭很激烈，也證明台灣的女生真的很棒，不會輸給南韓的啦啦隊女神。（圖／記者葉政勳攝影）

記者詹鎰睿／專訪

台灣啦啦隊隨著今年WBC經典賽後成功躍上國際，更被外媒形容「在台灣有如偶像般的地位」，不僅吸引南韓多位女神大物李多慧、安芝儇、李皓禎搶攻台灣市場，就連台灣女偶像都紛紛宣布加盟，競爭十分激烈。對此，味全龍啦啦隊小龍女的心璇、小蛙、詩雅、璦昀一同接受《NOWnews今日新聞》採訪，分享偶像轉戰啦啦隊的契機與看法，聊聊瘋狂的啦啦隊偶像文化。

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卸下偶像女團「AKB48 Team TP」近7年光環的詩雅表示，AKB48屬於日系青春活力風格，像啦啦隊一樣每一期都會徵選，會不斷有新成員加進來，也讓她覺得自己待了很長的時間，做了很多偶像想做的事，「是時候去外面挑戰了！」畢業後的詩雅，偶然在網路節目的一日體驗中，親身感受到應援帶來的快樂與魅力，再加上本身就很熱愛棒球，便決定轉戰啦啦隊挑戰自我。

▲偶像出身的詩雅，經過一日應援的體驗後，下定決心轉戰啦啦隊。（圖／記者葉政勳攝影）
▲偶像出身的詩雅，經過一日應援的體驗後，下定決心轉戰啦啦隊。（圖／記者葉政勳攝影）
而擁有6年資歷的心璇，雖然是先加入了啦啦隊，但在味全龍剛成軍的那段期間，心璇則抽出空檔跑去參加女團選秀節目《DD52》以及韓國公司Rainbow創立的偶像團體「L.C.G.勵齊女孩」，她說，因為本來就很喜歡表演才會加入啦啦隊，也感謝球團願意提供平台，讓她們能做自己喜歡做的事，在年末的感謝祭上綻放光芒，回饋所有支持的球迷與粉絲。

同樣在《DD52》發跡的小蛙坦言，在加入節目前，她早就想加入啦啦隊，所幸碰到了心璇，在學姐的介紹下成功加入小龍女，直呼：「她是我的貴人！」璦昀也說，自己目前還在「KIRABASE星辰偶像」培訓，所以一切對她來說都是全新的體驗，由於和小蛙一樣不太擅長唱歌，讓小蛙不忍笑說，也許明年祭品文可以約好一起飆唱。

▲小龍女專訪1126。（圖／記者葉政勳攝影）
▲璦昀目前還在星辰偶像培訓中，同時也是味全龍的練習生，希望明年順利轉正。（圖／記者葉政勳攝影）
談到會不會認為啦啦隊在台灣比藝人偶像的知名度還要高？小蛙點頭表示，很可能是現在的年輕人比較愛看網路影片，而啦啦隊大多屬於陽光青春可愛型，客群範圍較廣，較能吸引大眾喜愛。詩雅則認為「兩者性質不太一樣」，啦啦隊可以靠著球隊曝光，讓原本就關注比賽的球迷，也能漸漸地關注她們，反觀偶像團體就少了這塊能穩定曝光的平台，必須一直發出作品來維持人氣熱度。

「台灣的女團很競爭！」心璇表示，除了演藝圈，明年還會有台鋼啦啦隊的加入，相較於男子團體，在台灣的女團非常不容易被看見，而且每個團體都很努力，再加上性質風格又不太一樣，競爭超級激烈。不過4位小龍女充滿信心，即便多位韓國女神降臨，她們仍秉持做好自己的精神，努力把成果帶給大家，直呼：「台灣的女生還是很棒的！」

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▲小龍女專訪1126。（圖／記者葉政勳攝影）
▲心璇直言，無論是台灣偶像女團，還是啦啦隊，競爭都很激烈，也能證明台灣女生真的很棒。（圖／記者葉政勳攝影）
▲小龍女專訪1126。（圖／記者葉政勳攝影）
▲早就想加入啦啦隊的小蛙，在學姐心璇的介紹下完成夢想。（圖／記者葉政勳攝影）

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