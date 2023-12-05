NBA／Harden為何怒罵莫雷離開76人！解密「他們承諾會給我頂薪」
前費城76人後衛，大鬍子「哈登」James Harden今年球季高喊「賣我」，如願也被交易到洛杉磯快艇隊，但他近期上節目把自己轉隊過程曝光，其中他也說：「76人原本承諾要給我頂薪。」但最後卻沒有，這也可以解釋為何他當時要說76人總管Daryl Morey是騙子，因為他感到被背叛。
記者吳政紘/綜合報導
James Harden在去年球季結束後造訪中國，他出席活動高喊：「Daryl Morey是騙子」引發爭議，他在上Sam Amick的節目中表示：「重要的時間是季後賽開始之前（上個賽季），他就跟我的經紀人談了。」不過76人隊否認這項說法，James Harden也感到被背叛。
James Harden透露，在他選擇跳脫合約後，他希望可以被交易到快艇，原本只要10天，但這之後被76人延到10月31日才被交易到快艇隊。他十分困惑，也感到憤怒。
James Harden的憤怒，讓他必須要賠上10萬美元的罰款，「我失去太多，包括尊重、真誠以及太多的錢。」對於Morey，他最後說：「我跟他的關係，永遠不會、不會修復」。
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