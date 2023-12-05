棒球亞錦賽／徐若熙完美抗韓！中華隊名單、賽程線上直播一次看

NBA／Harden為何怒罵莫雷離開76人！解密「他們承諾會給我頂薪」

▲James Harden轉戰快艇隊原因出爐，因為76人沒給他頂級薪資。（圖／美聯社／達志影像）
▲James Harden轉戰快艇隊原因出爐，因為76人沒給他頂級薪資。（圖／美聯社／達志影像）

記者吳政紘/綜合報導

前費城76人後衛，大鬍子「哈登」James Harden今年球季高喊「賣我」，如願也被交易到洛杉磯快艇隊，但他近期上節目把自己轉隊過程曝光，其中他也說：「76人原本承諾要給我頂薪。」但最後卻沒有，這也可以解釋為何他當時要說76人總管Daryl Morey是騙子，因為他感到被背叛。

我是廣告 請繼續往下閱讀
James Harden在去年球季結束後造訪中國，他出席活動高喊：「Daryl Morey是騙子」引發爭議，他在上Sam Amick的節目中表示：「重要的時間是季後賽開始之前（上個賽季），他就跟我的經紀人談了。」不過76人隊否認這項說法，James Harden也感到被背叛。

James Harden透露，在他選擇跳脫合約後，他希望可以被交易到快艇，原本只要10天，但這之後被76人延到10月31日才被交易到快艇隊。他十分困惑，也感到憤怒。

James Harden的憤怒，讓他必須要賠上10萬美元的罰款，「我失去太多，包括尊重、真誠以及太多的錢。」對於Morey，他最後說：「我跟他的關係，永遠不會、不會修復」。

更多最即時、最熱門的運動新聞，請加入「NOW運動」粉絲專頁  

NBA／曾把Poole比喻成Harden　傳奇球星Garnett打臉自己猛批

NBA／James Harden關鍵4分打！快艇106:100擊敗火箭　終止6連敗

NBA／Harden有毒、加入LA沒贏過！金塊111：108賞快艇六連敗

NBA／Harden怎麼用？正負值-28、快艇慘吞5連敗　七六人喜迎6連勝

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
AI倪珍報新聞