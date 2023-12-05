UBA／虎科科大又虐殺對手58分　挑戰宇宙政大霸業、主控有旅外夢

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這也是虎科連2戰破百，睽違6年後重返一級，迄今保持不敗，含前3 場贏地主義大、臺師大、臺體大，3對手都是第二階段前段班強隊，4連勝場均得99分、失65.25分，每場淨贏33.75。
教練盧譽誠雖一再謙稱，虎科並非「宇宙」，尋求四連霸的政大才是宇宙，「盧總」此言雖不假，但5日休兵後，6日起最後3天，虎科將依序逢高師大、中信學院、南應科大，再連贏、第二階段7連勝作收，可以預期。
但誠如「盧總」所言，虎科現即便還不是「UBA宇宙」，但稱之為「第二階段宇宙」，應當之無愧。
虎科開季所以勢如破竹，5外援當家，是外界普遍看法，但盧譽誠的另類策略及調度，卻是讓林明暐及另兩枚大一菜鳥，來自松山高中的柯舜凱、基商畢業的劉建平，搭配兩名外援先發。
這一般咸認「不按牌理出牌」的先發，迄今收效，特別是林明暐，4 戰場均先發26分15秒，得7.5分5.0籃板，除助攻4.5暫排大會第四，另有1.2抄截，2.5失誤，失誤與助攻的比例還OK。
盧譽誠說：「林明暐還可以更好，他投籃不錯，但較惜投，三分線出手不多，另就是慢不下來，仍習慣及延續高中快節奏打法，且他自我要求很高，常常自主訓練，陪練的還有185公分美籍衛雷燁斯，兩人切磋，雷燁斯教他很多。」
對教練的期待，此役2記三分球都在第三節，且係接著另一菜鳥劉建平也先飆外線後連續投進，開季迄今4戰，合計14投中4的林明暐說：「到中國挑戰CBA，雖是我的生涯規畫，但那是大學畢業後的事，我 一定會在拿到虎科學歷後才去。」
林明暐說：「原也有機會進健行科大，但健行人才濟濟，我如去，大一球季大抵不太打得到球，而球員需要舞台才能成長，最終我選擇南下虎科，也謝謝盧譽誠教練給我機會。」
寧為雞首、不為牛後，顯然林明暐懂得，特別是，108學年度林明暐與目前是健行大一後衛的邱翊安搭「雙衛」，替苗栗大倫撂下隊史第二座JHBL男甲級冠軍，但當時焦點都在邱翊安及小一屆的學弟、昔日「最強國中生」林現惟兩人身上，林明暐被關注度相對不夠。
進能仁後，林明暐高一受傷，110學年度高二才報進12人正選，但他說；「高二有一場沒一場的，我打得不很多，上季高三才變主力，能仁第四名作收。」
本季來虎科，除了打球，應用外語系課也很重，林明暐說：「國中進球隊到高中，其實很少在唸書，英文欠佳，現在讀應用外語，英文及必修的第二外語日文，都得苦讀且硬撐，但這一定要的。」
對大一球員都有機會拚的UBA新人王，林明暐說，沒去想，幫虎科贏球拿好成績更重要，自己的數據也希望好一點，對幾名同是各隊後衛的大一球員，林明暐說，第一階段政大徐得祈對健行飆進「準絕殺」 三分彈他知道，那一球徐得祈的確是強心臟，也期待未來虎科對政大時，他與防守很強的徐得祈可以卯上。
林明暐說，最想走前健行主控高錦瑋的球風，因兩人身高接近，他自己三分球、助攻則都要再加強。