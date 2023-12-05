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UBA／季前剪臺師影片情蒐成功　魏莨哲率高師中斷對戰8連敗

▲魏莨哲率高師中斷對戰8連敗、兄弟對決第3集首勝。（圖／大專體總提供）
▲魏莨哲率高師中斷對戰8連敗、兄弟對決第3集首勝。（圖／大專體總提供）

記者廖聿偉/綜合報導

112學年富邦人壽UBA大專籃球聯賽男一級預賽第二階段，高師大71：65力克臺師大，且加碼上演「兄弟對決」第三集，高師魏莨哲先發35分鐘，三分球6投中2攻下開季4戰最高24分7籃板3助攻2抄截，略優於臺師大三後衛、他的親弟弟魏芃禾，先發37分鐘三分球6投中3拿15分3籃板，得以一掃過去兩季，高師都輸臺師、哥哥都輸弟弟的不快，終於搶下兄弟鬩牆第三回合的勝利。

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「過去兩季連輸給老弟魏芃禾兩次，大學畢業前的本季，肯定得要扳回一城，否則我會遺憾一輩子，且說到做到，今天終於贏了臺師及老弟，關鍵則在我賽前情蒐成功，把他們攻防優缺點，做成影片供高師隊友參考，也順利贏球，中止跨季對臺師的8連敗、乃至對老弟的2 連敗。」高雄師大四後衛魏茛哲說。

高師也一戰中止106學年度起、跨6季對臺師的8連敗，因高師最後一次贏臺師，已是106學年度預賽的85：81，但該季複賽臺師旋以88：84贏回，且從107學年度起，到上季已跨6季都不曾再輸給高師，臺師這8連勝含上述106複賽，107、109學年度預複賽都2連勝，及108、110、111各自預賽1勝。

差1屆的魏家兄弟都出身東山高中，兄弟搭配過2年，大學則各進高師、臺師，110學年度弟弟升大一，兩人開始由隊友變對手，在UBA上演兄弟對決，110預賽在臺藝體育館，哥哥的魏莨哲19分8籃板2助攻4抄截，比下只打6分鐘的弟弟魏芃禾，但高師63：73輸臺師。

111學年度上季預賽又是在臺藝體育館，哥哥27分7籃板3助攻5抄截，略優於弟弟魏芃禾的三分球4中2拿14分，89：86，又是臺師及弟弟贏球，今天高師扳回，且在半個主場高雄。

哥哥吐一口怨氣後，左手護腕自畫一顆心的他說：「等這一天已很久，都去兩年預賽都輸弟弟，且因高師未晉八強，無法在複賽扳回，本季我最後一年，賽前誓言一定得完成，否則將帶著遺憾畢業。」

他說：「為了贏臺師，中止連敗，季賽我們球隊情蒐，我正好負責臺師，於是在大學六強對抗賽，每場都錄下臺師，剪成影片，且附帶文字說明，讓每一隊友都可參考，尤其一對一攻防，大家也有共識，就是破解臺師的防守，特別是他們最擅的一三一帶盯人。」

魏莨哲說，如此情蒐，係來自高中教練廖覎鋕，因過去教練都是這樣做，他有學到，教練也因此要他高師畢業後，回東山去帶學弟，但他說，自己還想繼繼打球，以後再說。

魏莨哲說：「其實我跟弟弟感情超好的，每天賽前賽後都會溝通，相互討論，像今天賽前老弟就嗆我，你不敢投三分，結果我進2球回應他。」

至於護腕的「心」，魏莨哲說，是徐耀輝教練說的「心如止水」，他賽前自畫自貼，此役終於收效。

弟弟今天對哥哥2連勝喊卡，魏芃禾說：「就讓哥哥一次，且也就這一次，因互有輸贏正常，但希望臺師、高師雙晉八強，複賽再遇，臺師及我肯定會要回來，且屆時老哥會被我盯得很慘。」

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