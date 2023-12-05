UBA／亞運3x3金牌余祥平三分球7投中4、拿25分　義守大學超越上季

我是廣告 請繼續往下閱讀
最重要是，3勝1敗已超過上季一樣主場7連戰，但義守僅2勝5敗，歷來最差的主場戰績，且後因此無緣八強，第九作收，中斷105學年度起連6季晉八的紀錄。
前兩節義守都拿22分，上半場44：30領先，下半場數度差距二十幾分，但教練次第出清板凳，最終小贏11分。
杭州亞運3x3金牌余祥平三分球7投中4拿25分，開季個人最高，大三的邵盛羲先發19分鐘，9投中7含1記三分球拿16分，兩年來首度上雙及單場最高，史承平、陳廷霖各10分。
謝玉娟說，實力優於南應，有信心大比分贏，但寧可讓主力替補輪流上場，贏球添1勝即可，且磨板凳更重要，因部分球員小有狀況，有人抱怨上場太少、有人說拿不到球，有人則「悶騷」，為給他們一點自省空間，寧讓「板凳中的替補」多表現，且這是她想要的。
至於本階段4戰拿3勝已達標，且早早超越上季的2勝，她說，6日起再3連戰，尋求累計更多勝場，俾第三、四階段，客場壓力可小一點，全力拚重返八強。
余祥平飆三分已是常態，謝玉娟說，未來考慮讓他轉型一、二號兼司，既保有外線火力，也可帶學弟，一舉兩得，且次第進行，最慢下季他大四應就有機會match。
南應1勝3敗，大五射手洪瑋澤繼上役贏僑光飆37分生涯新高後， 今天又是三分球11中4拿26分，連兩場飆分秀，許詠森、林子雋各17、10分。