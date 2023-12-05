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強打中年／台北大巨蛋漏水飴笑國際！台灣有哪個球場不會「下雨」

▲大巨蛋屋頂疑似有漏水，現場下起小雨。（圖／吳政紘攝）
▲大巨蛋屋頂疑似有漏水，現場下起小雨。（圖／吳政紘攝）

文/強打中年

台北大巨蛋昨日傳出漏水狀況，不只有球迷發現外野三壘側往全壘打標竿處有雨滴，還有水漬，讓人感到十分失望，因為儘管大巨蛋32年後才被孵出來，大家等了太久，卻還是發生「下雨」的狀況，雖然這不太令人意外，但總是一件悲傷的事，大巨蛋原本用意是遮風避雨，沒想到卻是連室內都在滴水。

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親自前往大巨蛋後，我發現大巨蛋還是沒有完全做好施工，很多地方不開放，或是沒有完善，以廁所為例，衛生紙架的螺絲就這樣掉了，明顯是沒有驗收完成，但比賽就開打了，原因為何？沒人知道。

▲台北大巨蛋漏水，室內樓梯間也有積水情況。（圖／記者路皓惟攝）
▲台北大巨蛋漏水，室內樓梯間也有積水情況。（圖／記者路皓惟攝）
再來要說到台灣球場問題，從天母球場、新莊球場、澄清湖球場等，台灣球場通病大概就是漏水，似乎沒有一個球場「沒有」漏水系統，彷彿這才是標配，我不懂的是，你蓋球場，卻附贈漏水，這在國外是合理的嗎？

東京巨蛋啟用35年來，好像也沒聽過什麼漏水的狀況，儘管這在台灣大型公共建設來說很稀鬆平常，也有朋友勸我說：「遠雄的品質就是這樣。」還是令人不忍直視。

亞錦賽的確是不太令人完全重視的大型賽會，但對地主中華隊球迷來說，每一場都很重要，尤其到12月還可以看到職棒球員奮戰，看到徐若熙飆速球，都還是很值回票價。

▲台北大巨蛋漏水，左外野座位地板也有積水。（圖／記者路皓惟攝）
▲台北大巨蛋漏水，左外野座位地板也有積水。（圖／記者路皓惟攝）
不過卻在這時候，大巨蛋「漏水」，先不論是否是管線、屋頂，國際賽有轉播，屆時若在冠軍賽又發生類似狀況，可能難以辭咎。球迷期待已久的遮風避雨功能，卻在這時候「出包」，被罵也不意外。

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關於強打中年：


一位長期觀察國內外棒、籃球生態的瘋狂球迷，也是一位愛碎碎念的中年大叔。


偶爾也會看一下電影、動漫，對模型、公仔也小有涉略。


最喜歡的球員是灌籃高手中的主角櫻木花道，以及大聯盟日籍好手鈴木一朗

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