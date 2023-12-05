俄烏戰爭僵局難解！2國軍頭爆秘密和談　美援烏經費年底恐告罄

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消息人士透露，俄羅斯可能會保留克里米亞以及俄烏戰爭期間佔領的頓內茨克、盧甘斯克、赫松等部分領土，以允許烏克蘭加入北約（NATO）為條件，但前提是北約必須承諾不會將軍隊部署在烏克蘭領土上。
不過針對這項和談內容，白宮和澤倫斯基都不贊同，除了因為和談完全繞過澤倫斯基以外，他也堅持烏克蘭必須戰鬥到底、所有俄羅斯軍隊必須在他同意談判之前離開該國。然而，澤連斯基面臨國家經濟的大難題，札盧茲尼也強硬表態不論總統是否同意，談判都將繼續，這項協議對澤倫斯基最大的好處，可能是烏克蘭最終被允許加入北約。至於白宮則是希望烏克蘭至少能抵抗到2024年美國大選之後。
雖然赫希的爆料未能被證明是否屬實，但曠日費時的戰爭、盟友國內意見分歧、以色列與哈馬斯爆發衝突等，確實也分散了西方陣營援烏的能力，根據《路透社》報導，白宮管理及預算局（Office of Management and Budget）局長楊恩（Shalanda Young）4日在給國會的信件裡警告，切斷對烏克蘭的資金和武器供應，將增加俄羅斯獲勝的風險，如果國會再不採取行動，到今年年底援烏資源將耗盡，剩下的時間已不多。
報導提到，俄烏戰爭爆發後，美國國會已陸續批准向烏克蘭提供超過1100億美元援助，但自從共和黨接管眾議院以來，國會尚未批准任何資金。拜登政府曾於10月要求國會撥款近1060億美元，為烏克蘭、以色列和美國的邊境安全計劃提供資金，但遭以微弱多數控制眾議院的共和黨人拒絕。
美國國家安全顧問蘇利文（Jake Sullivan）呼籲，國會必須決定是繼續支持烏克蘭爭取自由，還是忽視教訓、讓蒲亭佔上風，直言：「反對支持烏克蘭就是提高蒲亭的戰略地位，這是不可避免的現實。」
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