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俄烏戰爭僵局難解！2國軍頭爆秘密和談　美援烏經費年底恐告罄

▲俄烏戰爭爆發至今已快2年，仍舊沒有結束的跡象。資料照。（圖／美聯社／達志影像）
▲俄烏戰爭爆發至今已快2年，仍舊沒有結束的跡象。資料照。（圖／美聯社／達志影像）

國際中心蔡姍伶／綜合報導

俄烏戰爭爆發至今已快2年，仍舊沒有結束的跡象，曾報導美國政府參與炸毀「北溪」天然氣管線的美國前普立茲獎得主、資深調查記者赫希（Seymour Hersh）近日踢爆，稱俄羅斯參謀總長吉拉西莫夫（Valery Gerasimov）與烏克蘭武裝部隊總司令扎盧茲尼（Valery Zaluzhny），2位俄烏最高軍頭已秘密啟動和談；與此同時，美國白宮預算管理高層4日也警告，年底前國會若還沒批准最新的援烏法案，恐怕就沒有資源再替烏克蘭採購更多武器和設備。

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綜合外媒報導，赫希1日引述消息人士發布1篇文章，聲稱俄烏和談的推動者不是華府或莫斯科，而是領導戰鬥的2位高級將領，雙方都意識到無法在戰場上取得勝利，或只能付出高到難以接受的代價，以烏克蘭而言，扎盧茲尼甚至擔心將可能摧毀烏克蘭和整個下一代。

消息人士透露，俄羅斯可能會保留克里米亞以及俄烏戰爭期間佔領的頓內茨克、盧甘斯克、赫松等部分領土，以允許烏克蘭加入北約（NATO）為條件，但前提是北約必須承諾不會將軍隊部署在烏克蘭領土上。

不過針對這項和談內容，白宮和澤倫斯基都不贊同，除了因為和談完全繞過澤倫斯基以外，他也堅持烏克蘭必須戰鬥到底、所有俄羅斯軍隊必須在他同意談判之前離開該國。然而，澤連斯基面臨國家經濟的大難題，札盧茲尼也強硬表態不論總統是否同意，談判都將繼續，這項協議對澤倫斯基最大的好處，可能是烏克蘭最終被允許加入北約。至於白宮則是希望烏克蘭至少能抵抗到2024年美國大選之後。

雖然赫希的爆料未能被證明是否屬實，但曠日費時的戰爭、盟友國內意見分歧、以色列與哈馬斯爆發衝突等，確實也分散了西方陣營援烏的能力，根據《路透社》報導，白宮管理及預算局（Office of Management and Budget）局長楊恩（Shalanda Young）4日在給國會的信件裡警告，切斷對烏克蘭的資金和武器供應，將增加俄羅斯獲勝的風險，如果國會再不採取行動，到今年年底援烏資源將耗盡，剩下的時間已不多。

報導提到，俄烏戰爭爆發後，美國國會已陸續批准向烏克蘭提供超過1100億美元援助，但自從共和黨接管眾議院以來，國會尚未批准任何資金。拜登政府曾於10月要求國會撥款近1060億美元，為烏克蘭、以色列和美國的邊境安全計劃提供資金，但遭以微弱多數控制眾議院的共和黨人拒絕。

美國國家安全顧問蘇利文（Jake Sullivan）呼籲，國會必須決定是繼續支持烏克蘭爭取自由，還是忽視教訓、讓蒲亭佔上風，直言：「反對支持烏克蘭就是提高蒲亭的戰略地位，這是不可避免的現實。」

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