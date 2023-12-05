今起限三天！7-11卡布奇諾買1送1「可寄杯」　全家霜淇淋5支188元

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12月5日至12月7日限時3天，OPEN POINT行動隨時取推出大杯熱卡布奇諾買一送一，平均每杯28元，每位會員限購2組，總限量10萬組。庫存足夠不難搶、且不用大量囤杯，買一送一還可寄杯，算是相當貼心，但要注意只能短期兌換至今年12月31日。
🟡全家便利商店
今（5）起在APP隨買跨店取推出霜淇淋快閃活動，12月5日至12月7日限時三天，全家霜淇淋不限口味5支188元，限量50萬份。換算下來，每支約38元、相當於7.7折，可兌換至明年6月30日。
🟡萊爾富
慶祝中華隊奪亞錦賽首勝，12月5日一日限定，APP整買零取推出大杯美式、特濃美式同品項買一送一，自購買日起兌換天數7天，每名會員限購2組，冰熱不限。12月12日前另有指定三角飯糰、麵包同系列第2件10元，以及原味熱狗、起司熱狗任選2件8折。
🟡OKmart
慶祝中華隊攻蛋首勝，OKmart即起至12月13日期間，指定糖餅、飲料、火鍋料等超過百項商品，享第2件6折起，另有多款指定沖泡飲品買一送一。
📍優惠時間：即起至12月13日
◾伯朗特濃榛果風味奶茶30g×10入，買1送1
◾西雅圖極品綜合濾掛咖啡8g×5入，買1送1
◾雀巢香滑原味3合1咖啡15g×12入，買1送1
◾雀巢美祿3合1雙倍牛奶30g×5入，買1送1
◾西雅圖即品拿鐵21g×8入，買1送1
🟡星巴克
即起至12月28日開跑「耶誕數位體驗」，玩遊戲就能領買一送一優惠券。兌換期間為獲券日後2天，每日兌換時間為上午11時至晚間8時。
🔎REIMAGINE YOUR HOLIDAY 耶誕數位體驗（點此連結）