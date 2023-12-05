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今起限三天！7-11卡布奇諾買1送1「可寄杯」　全家霜淇淋5支188元

▲7-11今起連續三天，大杯熱卡布奇諾買一送一、且可線上寄杯；全家霜淇淋快閃5支188元；星巴克領券喝太妃核果那堤買一送一。（圖／業者提供）
▲7-11今起連續三天，大杯熱卡布奇諾買一送一、且可線上寄杯；全家霜淇淋快閃5支188元；星巴克領券喝太妃核果那堤買一送一。（圖／業者提供）

記者黃韻文／綜合報導

冷冷的早晨出門，來杯熱咖啡最打氣！7-11罕見推出「買一送一寄杯活動」，今（5）起至12月7日限時3天，APP開賣大杯熱卡布奇諾買一送一，平均每杯28元。萊爾富慶祝中華隊奪亞錦賽首勝，今日限定美式咖啡買一送一。全家霜淇淋同樣今起開跑快閃優惠，《NOWnews》整理4大超商優惠一篇看懂。

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🟡7-ELEVEN
12月5日至12月7日限時3天，OPEN POINT行動隨時取推出大杯熱卡布奇諾買一送一，平均每杯28元，每位會員限購2組，總限量10萬組。庫存足夠不難搶、且不用大量囤杯，買一送一還可寄杯，算是相當貼心，但要注意只能短期兌換至今年12月31日。

▲12月5日至12月7日限3天，7-11熱卡布奇諾APP買一送一。（圖／業者提供）
▲12月5日至12月7日限3天，7-11熱卡布奇諾APP買一送一。（圖／業者提供）
🟡全家便利商店
今（5）起在APP隨買跨店取推出霜淇淋快閃活動，12月5日至12月7日限時三天，全家霜淇淋不限口味5支188元，限量50萬份。換算下來，每支約38元、相當於7.7折，可兌換至明年6月30日。

▲全家霜淇淋再度發動快閃優惠。（圖／手機截圖）
▲全家霜淇淋再度發動快閃優惠。（圖／手機截圖）
🟡萊爾富
慶祝中華隊奪亞錦賽首勝，12月5日一日限定，APP整買零取推出大杯美式、特濃美式同品項買一送一，自購買日起兌換天數7天，每名會員限購2組，冰熱不限。12月12日前另有指定三角飯糰、麵包同系列第2件10元，以及原味熱狗、起司熱狗任選2件8折。

▲12月5日限定，APP整買零取推出大杯美式、特濃美式同品項買一送一。（圖／業者提供）
▲12月5日限定，APP整買零取推出大杯美式、特濃美式同品項買一送一。（圖／業者提供）
🟡OKmart
慶祝中華隊攻蛋首勝，OKmart即起至12月13日期間，指定糖餅、飲料、火鍋料等超過百項商品，享第2件6折起，另有多款指定沖泡飲品買一送一。

📍優惠時間：即起至12月13日
◾伯朗特濃榛果風味奶茶30g×10入，買1送1
◾西雅圖極品綜合濾掛咖啡8g×5入，買1送1
◾雀巢香滑原味3合1咖啡15g×12入，買1送1
◾雀巢美祿3合1雙倍牛奶30g×5入，買1送1
◾西雅圖即品拿鐵21g×8入，買1送1

🟡星巴克
即起至12月28日開跑「耶誕數位體驗」，玩遊戲就能領買一送一優惠券。兌換期間為獲券日後2天，每日兌換時間為上午11時至晚間8時。

🔎REIMAGINE YOUR HOLIDAY 耶誕數位體驗（點此連結）

▲周一開工限定，全家單品咖啡「第2杯9元」、可線上寄杯；星巴克領券爽喝太妃核果那堤買一送一。（圖／記者蕭涵云攝）
▲「特大杯好友分享」優惠券，可享特大杯飲料買一送一，包括每年冬天必喝的太妃核果那堤。（圖／記者蕭涵云攝）

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