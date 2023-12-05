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周庭遭逼寫悔過書、去深圳參觀！分析：匪夷所思的新疆式思想改造

▲人在加拿大留學的前香港眾志副秘書長周庭，近日宣布不再回香港。資料照。（圖／翻攝自周庭臉書）
▲人在加拿大留學的前香港眾志副秘書長周庭，近日宣布不再回香港。資料照。（圖／翻攝自周庭臉書）

國際中心蔡姍伶／綜合報導

香港民運人士、前香港眾志副秘書長周庭，經歷因《港版國安法》判刑、出獄，數月前赴加拿大讀書，3日她在網路上宣布自己不會再回香港，相當於「棄保」流亡海外，不只港府氣炸、揚言終身追捕，中國外交部發言人汪文斌也在回應此事時強調，任何人都沒有法外特權，「任何犯罪行為必然受到法律懲處」。不過，周庭於IG上也踢爆自己為了拿回護照、赴海外進修，不得不寫悔過書，接受安排到深圳一日遊，參觀中國「改革開放展覽」及了解歷代中國領導人的「輝煌成就」，讓不少專家直呼有如新疆式的思想改造。

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根據《美國之音》報導，周庭從拿回護照到加拿大留學前的經歷，難免令人聯想到新疆的再教育營，甚至周庭提到的寫悔過書以及到深圳參觀更是讓人「匪夷所思」，擔心香港對國安法的執法情況，可能比中國大陸更嚴重，如果周庭所說皆屬實，則讓人質疑此事有很多「未審先判」的情況發生，執法方式是否有法律效力，並進一步影響香港的國際形象，甚至影響國際投資者的信心。

中國政協委員劉夢熊認為，香港警方對待周庭的方式，可能是參考已故中國領導人毛澤東，在中國特赦國民黨以及偽滿洲戰犯的「思想改造」，讓他們感覺到新中國建設得很好，跟舊中國國民黨統治的時期有很大變化，令他們「真心悔改」，去進行「愛國教育」。

劉夢熊直言，警方要求周庭寫悔過書以換取護照留學，就是違反香港實行普通法制的無罪假定，令國際社會對香港的法治及自由產生更大的疑慮，只會引起反效果，呼籲當局反思為何香港年輕人寧願選擇流亡、一生都不回香港：「為什麼一個年輕人會對香港有這樣的失落感，對香港的前途失去了信心，因為香港的未來在於青年人身上，如果周庭這類青年對香港的前景『哀莫大於心死』，一輩子都不回來，相信當局對自己的施政應該要好好檢討。」

《自由亞洲電台》則引述流亡的前香港民主派立法會議員許智峯、東京大學訪問研究員潘嘉偉的看法，感嘆如今的香港沒有法治，只有人治，周庭的遭遇與中國國安對待異議人士的方法相同，是香港進一步「大陸化」的證據：「這次周庭很勇敢，透露不為人知的事...《國安法》條文沒有說要寫悔過書，也沒有說國安可以強迫他人回大陸按指令做事，全是法律以外的執行細節。再者，周庭涉《國安法》被捕至今已超過3年，一直沒有被起訴，卻限制出境，等於在香港的大監獄坐牢，期間還發生那麽多威迫利誘的事，反映《國安法》下沒有公義可言。」

時事評論員桑普等人則指出，從周庭透露的細節來看，北京可能也想測試對香港異議人士能否收放自如的控制，如果成功，之後就能拿來因應外界對香港人權遭打壓的批評，等於乖就有糖吃，做成一種變節投誠的榜樣。

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