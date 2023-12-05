高雄薑母鴨店爆鬥毆！疑酒後口角釀衝突 5人互打3人受傷送醫
5日凌晨，高雄市三民區天祥一路某薑母鴨店，發生鬥毆事件，53歲的王姓雙胞胎兄弟，與友人36歲的于姓男子，疑似因酒後發生口角，最後演變成肢體衝突，于男也找來28歲胞弟、29歲陳姓男子助陣，雙方大打出手，造成3人受傷送醫，警方獲報後趕抵，雙方均不願提告，但仍被警方依違反社維法送辦。
記者林盈君／綜合報導
據了解，王姓兄弟與友人于男，於薑母鴨店疑因酒後爆發口角，于男隨即找來胞弟、陳男助陣，雙方於店內爆發肢體衝突，互相拉扯推擠，導致現場一片狼藉，兩方人馬從店內扭打到店外，甚至拿起店家的椅子互砸，店家見狀無法緩和，急忙報警處理。
警方獲報後，出動快打步隊到場，王姓兄弟、于男皆受傷掛彩，分別送往往高雄榮總，及義大醫院大昌分院治療。雖然雙方均表示不願提告，僅係朋友之間的衝突，但因於公共場所鬥毆，仍被警方依違反社會秩序維護法送辦，最高可處1萬8000元罰鍰。
※【NOWnews 今日新聞
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