五月天陷假唱風暴！阿信沉默2天不忍了 發文直球對決：全民見證
五月天「好好好想見到你」世界巡迴演唱會日前在上海連唱8場，事後被大陸博主質疑有假唱之嫌，風波持續延燒，所屬的相信音樂昨（4）日發聲明強調「不存在任何假唱行為」，主唱阿信隨後也打破沉默，在IG轉發公司的貼文，請大家來看7日巴黎場直播，「全民參與，全民見證。」
記者楊穎軒／綜合報導
相信音樂3日在粉專發文，首度回應五月天假唱疑雲，要外界12月7日晚上8點（台灣時間8日凌晨3點）收看「好好好想見到你」巴黎場直播，「全程熱唱3小時，真正唱到天亮！感謝你們的真心，讓五月天都聽到，邀請全球所有角落朋友一起參與，五月天邀你見證現場。」
阿信昨天深夜在IG發布限時動態，轉分享公司該篇直播貼文，附上搖滾卡通人物的表情符號，以實力消除外界疑慮的態度不言自明。
相信音樂在官方微博公開聲明：「五月天在巡迴演出中不存在任何假唱行為，網路上關於『五月天假唱』的言論均為惡意攻擊、造謠中傷，嚴重損害我司藝人形象，我司正積極配合相關執法部門展開調查工作，我司相信相關部門會給我們一個公正的結果以正視聽。」
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