韓國五星主廚「完美泡麵煮法」！多1動作麵條Q爆　起鍋黃金時間曝

UNIQLO感謝祭剩3天！保暖外套、發熱衣590元　羽絨衣990一次整理

▲一年之中最便宜的UNIQLO感謝祭到12月7日剩3天，保暖外套、發熱衣都590元，羽絨單品990元起等，現貨一次整理。GU感謝祭秋冬商品150元起、保暖外套「降200元」。（圖／記者蕭涵云攝）
▲一年之中最便宜的UNIQLO感謝祭到12月7日剩3天，保暖外套、發熱衣都590元，羽絨單品990元起等，現貨一次整理。GU感謝祭秋冬商品150元起、保暖外套「降200元」。（圖／記者蕭涵云攝）

記者蕭涵云/綜合報導

全台有雨的濕涼天氣，讓人覺得氣溫似乎更冷了！一年之中最便宜的UNIQLO感謝祭到12月7日剩3天，《NOWnews今日新聞》幫大家實際走訪信義區門市，統整保暖外套、發熱衣都只要590元，羽絨單品990元起等，超划算現貨一次整理告訴你。而GU感謝祭也倒數3天，秋冬商品回饋150元起、保暖外套「降200元」，刷毛內搭390元「兩件合購再折100元」。

我是廣告 請繼續往下閱讀
📌UNIQLO多款保暖外套590元
UNIQLO女款多色「長刷毛外套」期間限定590元、男款「輕型刷毛連帽外套」也降至590元新價格；另有冬季流行的「毛絨刷毛翻領外套」推出990元新價格、「輕型毛絨刷毛背心」則只要790元；「針織短版外套」也再降至990元。

▲UNIQLO多款保暖外套590元。（圖／記者蕭涵云攝）
▲UNIQLO多款保暖外套590元。（圖／記者蕭涵云攝）
▲冬季流行毛毛外套990元、毛毛背心只要790元。（圖／記者蕭涵云攝）
▲冬季流行毛毛外套990元、毛毛背心只要790元。（圖／記者蕭涵云攝）
📌UNIQLO發熱衣也降至590元
UNIQLO還為濕冷的台灣氣候，整理出「HEATTECH 吸濕發熱衣／保暖內搭衣」特輯專區，EXTRA WARM極暖1.5倍男女單品，從圓領、U領到短袖、9分袖等多款T恤上衣及內搭褲，通通期間限定590元起。

▲UNIQLO發熱衣期間限定降至590元。（圖／翻攝自UNIQLO官網）
▲UNIQLO發熱衣期間限定降至590元。（圖／翻攝自UNIQLO官網）
▲男款「輕型刷毛連帽外套」也降至590元新價格。（圖／記者蕭涵云攝）
▲男款「輕型刷毛連帽外套」也降至590元新價格。（圖／記者蕭涵云攝）
📌UNIQLO羽絨單品990元起！羽絨外套「直降1000元」
男女款「特級極輕羽絨背心」期間限定990元；防寒必備的羽絨外套「直降1000元」，女款「無縫羽絨連帽外套」折扣完3990元；女裝「Hybrid羽絨大衣」、男款「男裝 Hybrid羽絨連帽外套(3D剪裁)」都是特價3490元。而男款「UNIQLO：C極輕羽絨外套」則降至新價格1990元，女款「UNIQLO：C柔軟針織V領長版開襟外套」更祭出990元新價格。

▲UNIQLO羽絨單品990元起！羽絨外套「直降1000元」。（圖／翻攝自UNIQLO官網）
▲UNIQLO羽絨單品990元起！羽絨外套「直降1000元」。（圖／翻攝自UNIQLO官網）
▲男款「UNIQLO：C極輕羽絨外套」降至新價格1990元。（圖／翻攝自GU官網）
▲男款「UNIQLO：C極輕羽絨外套」降至新價格1990元。（圖／翻攝自GU官網）
📌GU刷毛內搭390元「兩件合購再折100元」
GU主打的STYLE-HEAT Extra極暖刷毛內搭單品，無論男女款上衣或褲子件件只要390元，而且「兩件合購再折100元」、第三件起「每件折50元。

▲GU刷毛內搭390元「兩件合購再折100元」。（圖／翻攝自GU官網）
▲GU刷毛內搭390元「兩件合購再折100元」。（圖／翻攝自GU官網）
📌GU保暖外套「降200元」
秋冬新款大衣也降價，APP會員期間限定「現省200元」，男款「麥爾登切斯特大衣」1790元、女款「麥爾登短版連帽大衣」1290元。

▲GU保暖外套「降200元」。（圖／翻攝自GU官網）
▲GU保暖外套「降200元」。（圖／翻攝自GU官網）

UNIQLO感謝祭今開賣！15度低溫羽絨外套「降1000」　最便宜99元起

獨／UNIQLO感謝祭12/1開跑！一年最便宜99元起　送保溫瓶手機掛繩

UNIQLO低溫換季搶特價！保暖外套390元起、全球熱賣半月包再降100

獨／挺亞錦賽！台韓球衣都穿「五桐號」　死忠老闆砸百萬集氣冠軍

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
AI倪珍報新聞