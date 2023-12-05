UNIQLO感謝祭剩3天！保暖外套、發熱衣590元　羽絨衣990一次整理

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UNIQLO女款多色「長刷毛外套」期間限定590元、男款「輕型刷毛連帽外套」也降至590元新價格；另有冬季流行的「毛絨刷毛翻領外套」推出990元新價格、「輕型毛絨刷毛背心」則只要790元；「針織短版外套」也再降至990元。
📌UNIQLO發熱衣也降至590元
UNIQLO還為濕冷的台灣氣候，整理出「HEATTECH 吸濕發熱衣／保暖內搭衣」特輯專區，EXTRA WARM極暖1.5倍男女單品，從圓領、U領到短袖、9分袖等多款T恤上衣及內搭褲，通通期間限定590元起。
📌UNIQLO羽絨單品990元起！羽絨外套「直降1000元」
男女款「特級極輕羽絨背心」期間限定990元；防寒必備的羽絨外套「直降1000元」，女款「無縫羽絨連帽外套」折扣完3990元；女裝「Hybrid羽絨大衣」、男款「男裝 Hybrid羽絨連帽外套(3D剪裁)」都是特價3490元。而男款「UNIQLO：C極輕羽絨外套」則降至新價格1990元，女款「UNIQLO：C柔軟針織V領長版開襟外套」更祭出990元新價格。
📌GU刷毛內搭390元「兩件合購再折100元」
GU主打的STYLE-HEAT Extra極暖刷毛內搭單品，無論男女款上衣或褲子件件只要390元，而且「兩件合購再折100元」、第三件起「每件折50元。
📌GU保暖外套「降200元」
秋冬新款大衣也降價，APP會員期間限定「現省200元」，男款「麥爾登切斯特大衣」1790元、女款「麥爾登短版連帽大衣」1290元。