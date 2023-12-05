施明德驚傳肝癌復發住加護病房「交代遺言」！陳文茜：子女急返台

我是廣告 請繼續往下閱讀
陳文茜表示，施明德過去的人生終有25年在牢裡頭，如果在這一刻施明德可以醒過來，大家當然祝福他，陳文茜直言：「如果他有任何不幸的一個結果，他會甘願他犧牲25年台灣的政治成果、民主成果是這樣嗎？你們這些選民手上的那張票，你對得起他嗎？」
根據《ETtoday新聞雲》報導，陳文茜接受訪問時提到，施明德肝癌復發，11月14日住進榮總，一改過往栓塞治療，使用電燒，但效果不理想，有零星出血，本以為情況一度穩定，所以中途曾出院返家，不料返家後突然大失血，在6天前住進榮總加護病房。施明德是天主教徒，想到之後可能昏迷，便在等病房時打給她交代遺言。
陳文茜指出，當下她聽得出施明德很沮喪、對生命失去鬥志，甚至拜託她照顧2個女兒，但她聽完怒斥施明德「我當然會照顧你女兒，但你交代一個也是快死的人遺言幹嘛？我可能比你快死！」儘管兩人在電話中大吵、拌嘴，但她的目的是想讓施明德開心一點，以激勵對方的生存鬥志，後來她天天去給對方送飯。
陳文茜續指，施明德期間已經歷3次手術，發現不僅肝有問題，連膽也有問題，所以即便意識清醒，身體也非常虛弱。施明德的昔日戰友陳菊得知此事後有告訴蔡英文總統，所以總統府副秘書長黃重諺曾致電關心。怎料2日施明德突然肺積水，加上細菌感染，出現菌血症，本來這種症狀沒那麼嚴重，但現在身體太虛弱，已經打到最強的抗生素。
陳文茜解釋，當天她接到施明德太太消息，得知施明德的病況惡化，剛好要上節目錄影，才決定揭露此事。施明德病程發展迅速、惡化很快，3日演變成肺水腫，現在只能戴著氧氣罩，無法自行呼吸，也沒辦法自行排尿，必須緊急洗腎，至今尚未脫離險境，希望大家可以為施明德祈福。
據了解，施明德是1979年美麗島事件的總指揮，在前總統蔣中正、嚴家淦、蔣經國、李登輝任內，曾3度以政治犯的身分入獄，至少坐牢25年多，出獄之後曾多次參選立委，曾擔任民進黨主席，並在2006年8月12日號召「紅衫軍」發起「百萬人民倒扁運動」，也持續推動美麗島口述歷史研究，出版4冊《珍藏美麗島》，獲得金鼎獎。
查看原文
延伸閱讀：
侯友宜曝光精神病患者長相姓名！卓冠廷：新北衛生局是不是該開罰
預言柯文哲｢選後什麼都沒了｣沈政男：真的不要羨慕人家要當總統了
被指｢卡大巨蛋、一拖就八年｣ 柯文哲：是民進黨政府硬卡1年10個月