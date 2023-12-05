分析民調！黃暐瀚喊話「柯粉同溫層」：柯文哲落後只有你們看不見
2024選戰倒數，確定三強鼎立局勢，目前各家民調都呈現「賴蕭配」領先、「侯康配」第二、「柯盈配」墊底的趨勢，資深媒體人黃暐瀚向柯粉，「眼下除了民眾黨的同溫層，台灣社會大多都看出，柯文哲目前落後，唯有柯粉看不見」。
記者孫唯容／綜合報導
4日晚間，黃暐瀚在臉書PO文指出，藍白不合之後，坊間一共出現了7份民調，包含聯合報、TVBS、鏡電視、ETtoday、蓋洛普、美麗島、中時。7份民調都是「賴>侯>柯」，賴清德35%以上，脆弱領先；侯康配30%上下，暫居第二；柯文哲有下跌趨勢，在20%上下徘徊。
黃暐瀚表示，自己在政論、廣播談及民調時，有部分網友不開心，逼問他為何要討論「不準確」的「假民調」美麗島跟ETtoday？黃暐瀚直言，「且不論這兩份是不是真的不準？（這得明年才知道）排除這兩份，還有另外五份，難道都是假的？都不看？不信？」
黃暐瀚也引述柯文哲標語「理性、科學、務實」，他表示，支持者們真的有把話聽進去，就不會「抗拒落後民調」並「喜迎領先民調」。總不能民調領先的時候，就「好準、好棒」！民調落後的時候，就「靠，都造假的」吧？
黃暐瀚說，眼下除了民眾黨的同溫層，台灣社會大多都看出，柯文哲目前落後，唯有柯粉看不見。他喊話柯粉不要再說民調不準了，該說「我們現在確實落後，但落後並不會打敗我們的意志，柯文哲跟民眾黨，會繼續努力到明年一月13日，絕不放棄」，知道不會贏，還願意拼，這才真的叫做「義無反顧、拼一次」。