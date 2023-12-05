草蜢隔30年同框老對手L.A. Boyz！掀回憶殺粉絲嗨了 跪求合作
「香港唱跳天團」草蜢由蔡一傑、蔡一智、蘇志威組成，他們今年3月才剛於在台北小巨蛋、10月在高雄巨蛋開唱，吸引許多粉絲朝聖，人氣非常高。而近日蔡一傑於社群媒體上貼出曾經在台灣紅極一時的嘻哈團體L.A. Boyz合照，掀起一波回憶殺。
記者吳雨婕／綜合報導
L.A. Boyz由黃立行、黃立成、林智文組成，於1992年出道，他們當時被台灣的製作人在美國發掘，參與《五燈獎》的「流行熱舞比賽」脫穎而出，出道後順勢將美國的嘻哈舞蹈帶到台灣；而草蜢則是在1985年出道，獲得梅艷芳賞識，以勁歌熱舞在樂壇中打出知名度，兩者都屬於唱跳團體，所以在當時時常被拿來做比較。
蔡一傑近日在臉書貼出合照，照片中除了草蜢團員蘇志威外，還有許久未在螢光幕前露面的黃立成、林智文，蔡一傑發文表示：「快要30年沒見的朋友，以前常常被製作單位拿來PK ，今天巧遇重逢 ，雖然大家都三缺一，但是我們一見如故，還想起當年在錄影棚錄影節目的時候還歷歷在目、好開心的一個中午喔！」粉絲看到後紛紛留言：「天啊！回憶殺」、「都是年輕時的偶像」、「敲碗坐等合作一張唱片，一定賣翻」。
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