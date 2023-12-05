美股拉回！台股早盤跌150點 AI股摔地、重電與散裝航運續旺
美債殖利率上升抑制市場熱情，美股主要指數昨（4）日皆收黑，台北股市今（5）日早盤開低走低，一度跌150點以上，下殺到17270點，跌幅0.7%。權值王台積電早盤跌6元，來到567元，跌幅1.5%左右。其他重要電子股如聯發科、日月光、台達電也熄火。AI概念股綠光罩頂，緯創、廣達、技嘉、英業達、緯穎跌1到2%多。不過，今日重電族群、散裝航運與疫情概念股續強。
記者許家禎／台北報導
美股道瓊指數4日下跌41.06點，或0.11%，收36204.44點；那斯達克指數下跌119.54點，或0.84%，收14185.49點；標普500指數下跌24.85點，或0.54%，收4569.78點；費城半導體指數下跌44.82點，或1.20%，收3693.44點。輝達與META高層賣股獲利了結，輝達股價跌2.68%，Meta也跌近1.5%。
受到美股回落影響，台北股市今日開盤就回落，一度跌150點以上，下殺到17270點，跌幅0.7%。晶圓代工龍頭、權值王台積電早盤跌6元，來到567元，跌幅1.5%左右。同樣是晶圓代工的聯電跌1.5%、世界先進跌0.3%、力積電跌逾1%。
其他重要電子股，聯發科早盤也跌1%以上，來到922元。南亞科跌幅也有1%，大立光、旺宏、日月光、台達電也走跌，惟鴻海逆勢走揚小漲。由於輝達與META高層賣股獲利了結，AI概念股今日綠油油，緯創跌1.8%、廣達跌1%，英業達與技嘉跌1.4%，緯穎跌2%以上。
波羅的海乾散裝綜合指數（BDI）持續上漲，使今日散裝航運續強，新興漲5%、中航漲4%，其他台航、四維航、裕民漲1到2%多。今日重電族群紅通通，仲琦飆漲停，旺玖、亞力、士電漲1到5%，訊舟、大同、明泰漲幅也有1%以上。另外，疫情概念股也表現不俗，美德醫療飆漲停，合世、恆大漲4到7%。