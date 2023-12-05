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曝與潘孟安是鄰居質疑王鴻薇恐犯罪　林楚茵再批侯友宜爽當包租公

▲林楚茵說，她是「潘孟安的鄰居」，質疑王鴻薇恐犯「侵入住居罪」才能拍到潘孟安的車子。（圖／民進黨提供）
▲林楚茵說，她是「潘孟安的鄰居」，質疑王鴻薇恐犯「侵入住居罪」才能拍到潘孟安的車子。（圖／民進黨提供）

記者陳佩君／台北報導

民進黨總統參選人賴清德競總總幹事潘孟安被國民黨立委王鴻薇指控，入住綠能廠商「力能能源科技」董事長楊宗名下台北市豪宅「力麒御品」，坐享建商禮遇。對此，民進黨立委林楚茵則自曝是「潘孟安的鄰居」，表示該社區有保全，沒磁卡無法上下樓，質疑王鴻薇恐犯「侵入住居罪」才能拍到潘孟安的車子；此外，林也質疑，國民黨總統參選人侯友宜坐擁文化大學大群館103間套房，爽當包租公，才應該好好出來面對分割門牌，出租學生營利的質疑。

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林楚茵在臉書指出，潘孟安租房子在萬華莒光路的「力麒御品」被王鴻薇痛批後，因為她家正好也在這一棟，就有不少朋友打來關心，「先寫出來是避免被國民黨政治操作，既然我們有誠實申報財產，就表示問心無愧！」

林楚茵提到，她們在去年9月份購入萬華莒光路這間房子，總價5100萬元，這房子蓋得很不錯，但因為是在萬華舊社區，每坪單價75萬元，比起大安區、信義區新建案動不動150到200萬還差一大截，「我們把原來在永和的舊房子賣掉，加上手上的存款和借了一些錢，共付掉1400萬，向銀行貸款3700萬，現在就是每個月在付房貸，貸款這麼多，每個月付起來確實頗吃力，當初也蠻猶豫的」。

林楚茵提到，但算過後，如果還能工作10年，應該可以再還個1500至2000萬，也就決定搬家了，至少從樓梯公寓換個電梯大樓，讓上了年紀的婆婆與爸媽未來如果需要同住，可以不用擔心四樓爬不上去，「我們是工作20年的夫妻舊屋換新屋，潘孟安是正大光明向屋主租，正好住在上下樓」。

林楚茵質疑，王鴻薇今天提供了一張潘孟安停在地下四樓的車子的照片，這就很詭異了，這棟社區有保全，沒有磁卡根本無法上下樓，那到底是誰潛入地下四樓去拍潘孟安的車子？是《聯合報》還是王鴻薇？這種行為叫做「侵入住居罪」，到底是誰幹的？這張照片已在本社區掀起軒然大波，選舉選到要犯罪？「還是國民黨不犯罪就不會選舉？」

此外，林楚也提到，侯友宜坐擁文化大學大群館103間套房，爽當包租公，才應該好好出來面對分割門牌，出租學生營利的質疑，不只侯友宜是學生宿舍的主人，放眼國民黨這次立委提名名單，從北到南充斥「土地的主人」。

她舉例，汐止廖先翔水保地違建蓋莊園、國有地蓋停車場牟利、中和張智倫空中高爾夫違建長高又長胖、台中顏寬恆沙龍大院、817政商遊樂園、花蓮傅崐萁農地矗立九五至尊皇宮等，她只能夠老屋舊換新貸款自己揹，不像有雄厚的家族及地方勢力當靠山的國民黨參選人們，可以把國家當自己家。

林楚茵批評，侯友宜好意思講居住正義，國民黨不是侵占國有地就是利用特權蓋豪宅，侯友宜想選總統先出來給選民一個交代。

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