曝與潘孟安是鄰居質疑王鴻薇恐犯罪　林楚茵再批侯友宜爽當包租公

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林楚茵提到，她們在去年9月份購入萬華莒光路這間房子，總價5100萬元，這房子蓋得很不錯，但因為是在萬華舊社區，每坪單價75萬元，比起大安區、信義區新建案動不動150到200萬還差一大截，「我們把原來在永和的舊房子賣掉，加上手上的存款和借了一些錢，共付掉1400萬，向銀行貸款3700萬，現在就是每個月在付房貸，貸款這麼多，每個月付起來確實頗吃力，當初也蠻猶豫的」。
林楚茵提到，但算過後，如果還能工作10年，應該可以再還個1500至2000萬，也就決定搬家了，至少從樓梯公寓換個電梯大樓，讓上了年紀的婆婆與爸媽未來如果需要同住，可以不用擔心四樓爬不上去，「我們是工作20年的夫妻舊屋換新屋，潘孟安是正大光明向屋主租，正好住在上下樓」。
林楚茵質疑，王鴻薇今天提供了一張潘孟安停在地下四樓的車子的照片，這就很詭異了，這棟社區有保全，沒有磁卡根本無法上下樓，那到底是誰潛入地下四樓去拍潘孟安的車子？是《聯合報》還是王鴻薇？這種行為叫做「侵入住居罪」，到底是誰幹的？這張照片已在本社區掀起軒然大波，選舉選到要犯罪？「還是國民黨不犯罪就不會選舉？」
此外，林楚也提到，侯友宜坐擁文化大學大群館103間套房，爽當包租公，才應該好好出來面對分割門牌，出租學生營利的質疑，不只侯友宜是學生宿舍的主人，放眼國民黨這次立委提名名單，從北到南充斥「土地的主人」。
她舉例，汐止廖先翔水保地違建蓋莊園、國有地蓋停車場牟利、中和張智倫空中高爾夫違建長高又長胖、台中顏寬恆沙龍大院、817政商遊樂園、花蓮傅崐萁農地矗立九五至尊皇宮等，她只能夠老屋舊換新貸款自己揹，不像有雄厚的家族及地方勢力當靠山的國民黨參選人們，可以把國家當自己家。
林楚茵批評，侯友宜好意思講居住正義，國民黨不是侵占國有地就是利用特權蓋豪宅，侯友宜想選總統先出來給選民一個交代。
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