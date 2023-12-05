MLB／大谷翔平重返天使？新任教頭一句話回應 嘴角上揚引發遐想
老東家洛杉磯天使隊新任教頭Ron Washington今（5日）在冬季會議上接受媒體採訪，被問到關於大谷翔平的問題，但Washington卻是三緘其口，僅回答：「我不想洩漏任何事情。」並露出一個引人遐想的微笑。
記者路皓惟/綜合報導
隨著冬季會議的展開，也意味著大谷翔平的爭奪戰進入最後階段，對於大谷是否有機會與天使再續前緣，教頭Washington先是回答：「我不想洩露任何事情，所以我無法對此發表評論。」記者們接著問：「是有什麼事情是不能洩露的嗎？」Washington再一次慢慢地大聲地重複同樣的話，並露出微笑。
Washington這番話立刻引起猜測，是否真的有無法洩漏的消息，還只是外界過於解毒，目前都還不清楚，但天使教頭的微笑引發外界遐想。而天使在休賽季最大的目標就是簽回大谷，球團高層也努力展現誠意。
無論是日本或美國媒體都在猜測大谷最後的落腳處，由於經紀人Nez Balelo似乎對有意爭取大谷的球隊實施嚴格的「禁言令」，因此球隊相關人士都保持緘默，道奇總管Andrew Friedman更是沒打算對媒體透露任何大谷的訊息。
隨著大谷爭奪戰進入尾聲，在資訊極度有限的情況下，大谷落腳何處的迷團只能等他親自解開。目前剩餘道奇、天使、巨人、小熊、藍鳥5隊，以及一支剛被爆出的神秘第6隊勇士隊。
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